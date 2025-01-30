Банки отказывают, МФО выдают: россияне массово берут кредиты под 292% годовых

Россияне увеличили количество ссуд у микрофинансовых организаций до 70% в декабре 2024 года

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Ужесточение выдачи кредитов в банках толкает россиян брать больше "займов до зарплаты" под 292% годовых. Об этом пишет The Moscow Times.

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В декабре 2024 года 70% от общего количества новых кредитов, которые брали россияне, пришлись на займы от микрофинансовых организаций (МФО), хотя годом ранее показатель был на уровне 47,4%.

Также увеличились суммы, выдаваемые россиянам микро финансовыми организациями – до 13,6% от всех займов в декабре. К концу 2023 года этот показатель достигал 3,9%.

Ранее доля микрокредитов поднималась до 62,7% от общего количества займов и до 8,7% от объема кредитования в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину.

Согласно статистике Центробанка России, за январь-сентябрь МФО предоставили россиянам ссуды на $13 млрд (1,26 трлн рублей), что соответствует росту на 23,3% год к году.

МФО в России массово не усиливали риск-политики в конце 2024 года, поэтому частично заместили банки в удовлетворении спроса заемщиков.

Еще один фактор, повлиявший на изменение структуры кредитных выдач – чувствительность заемщиков к высоким ставкам.

"Для заемщиков МФО, где стоимость услуг всегда была кардинально высокой, инфляционная составляющая, отражающая рост ключевой ставки (сейчас 21%), решительно теряется на фоне исторически очень большой, заложенной в бизнес-модель премии за риск. Поэтому клиенты МФО сильно не реагируют на жесткую монетарную политику", – объяснил эксперт российского агентства АКРА.

В то же время, банки в России также начали открывать МФО, чтобы удерживать клиентов внутри группы, отмечает представитель СРО "МиР", объединяющий крупнейшие микрофинансовые компании на российском рынке.