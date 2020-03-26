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"Барселона" предложила футболистам снизить зарплаты на 70%

"Барселона" предложила футболистам снизить зарплаты на 70%
26.03.2020, 12:20

Менеджмент испанского футбольного гранда хочет снизить зарплату футболистам. Часть игроков - против

Руководство футбольного клуба "Барселона" предложило игрокам понижение зарплаты на 70% из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает tribuna.com со ссылкой на издание Diario Sport, речь идет о сокращении только самой зарплаты и не будет влиять на другие выплаты.

Такую меру планируется ввести только на время чрезвычайного положения, введенного в Испании, которое будет действовать как минимум до 11 апреля.

Мнение футболистов клуба разделились. Часть из них выступает против идеи и не понимает, почему они должны отвечать за неэффективные действия менеджмента.

Вторая группа игроков считает предложение обоснованным и готова его рассмотреть.

Третья группа ждет решения ассоциации испанских футболистов, которая обсуждает с Ла Лигой сроки возобновления сезона.

  • За последние несколько дней Испания стала второй европейской страной после Италии, которая по количеству жертв обошла Китай. Испания сейчас бьет рекорды по скорости распространения коронавируса. Заболели 45 000 человек, а более 3500 умерли.
  • На утро 26 марта в Украине зафиксировано 156 подтвержденных случаев.

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Тарасовский Юрий
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футбол испания Барселона борьба с коронавирусом
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