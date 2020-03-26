"Барселона" предложила футболистам снизить зарплаты на 70%

Руководство футбольного клуба "Барселона" предложило игрокам понижение зарплаты на 70% из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает tribuna.com со ссылкой на издание Diario Sport, речь идет о сокращении только самой зарплаты и не будет влиять на другие выплаты.

Такую меру планируется ввести только на время чрезвычайного положения, введенного в Испании, которое будет действовать как минимум до 11 апреля.

Мнение футболистов клуба разделились. Часть из них выступает против идеи и не понимает, почему они должны отвечать за неэффективные действия менеджмента.

Вторая группа игроков считает предложение обоснованным и готова его рассмотреть.

Третья группа ждет решения ассоциации испанских футболистов, которая обсуждает с Ла Лигой сроки возобновления сезона.

За последние несколько дней Испания стала второй европейской страной после Италии, которая по количеству жертв обошла Китай. Испания сейчас бьет рекорды по скорости распространения коронавируса. Заболели 45 000 человек, а более 3500 умерли.

На утро 26 марта в Украине зафиксировано 156 подтвержденных случаев.

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