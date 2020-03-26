"Барселона" предложила футболистам снизить зарплаты на 70%

Руководство футбольного клуба "Барселона" предложило игрокам понижение зарплаты на 70% из-за эпидемии коронавируса.
Как сообщает tribuna.com со ссылкой на издание Diario Sport, речь идет о сокращении только самой зарплаты и не будет влиять на другие выплаты.
Такую меру планируется ввести только на время чрезвычайного положения, введенного в Испании, которое будет действовать как минимум до 11 апреля.
Мнение футболистов клуба разделились. Часть из них выступает против идеи и не понимает, почему они должны отвечать за неэффективные действия менеджмента.
Вторая группа игроков считает предложение обоснованным и готова его рассмотреть.
Третья группа ждет решения ассоциации испанских футболистов, которая обсуждает с Ла Лигой сроки возобновления сезона.
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