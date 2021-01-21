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Белоцерковская ТЭЦ Жеваго проиграла судебный спор с налоговиками на 736 млн грн

21.01.2021, 08:59
Белоцерковская ТЭЦ Жеваго проиграла судебный спор с налоговиками на 736 млн грн - Фото
Константин Жеваго (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Шестой апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ЗАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" (контролируется бизнесменом Константином Жеваго ) и оставил без изменений решение Киевского окружного админсуда, которым жалобщику было отказано в удовлетворении иска об отмене налогового решения, пишет finbalance.

Решением предприятию было уменьшено отрицательное значение объекта налогообложения налогом на прибыль в размере 735,8 млн грн.

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Согласно судебным материалам, Белоцерковская ТЭЦ считает, что правомерно включила в состав финансовых расходов начисленные проценты за пользование заемными средствами в размере 733,6 млн грн. Кредитным договорам предусмотрено, что уплата процентов за пользование такими средствами осуществляется заемщиком по день его фактического погашения.

Суд первой инстанции констатировал, что с момента отзыва банковской лицензии банка Финансы и кредит (контролируется бизнесменом Константином Жеваго) начисление банком и предъявления к взысканию задолженности по процентам по пользованию кредитом является неправомерным, а потому с момента отзыва лицензии у банка, у истца как заемщика отсутствуют основания для уплаты процентов за пользование кредитными средствами.

Таким образом включение в состав финансовых расходов начисленные проценты за пользование кредитными средствами в размере 733,6 млн грн неправомерно.

Суд апелляционной инстанции согласился с этим выводом.

  • Национальный банк выдавал стабилизационные кредиты неплатежеспособному банку Финансы и Кредит в 2015 году под залог Белоцерковской ТЭЦ. В сентябре 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк Финансы и Кредит. 

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Наталия Софиенко
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Константин Жеваго Белоцерковская ТЭЦ налоговики

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