У США выпустили коллекционную монету, посвященную защитникам острова Змеиный
У США сувенирный магазин выпустил коллекционную монету, которую посвятил защитникам Змеиного.
Монета стоит $100, ее бесплатно доставляют в Украину и жителям стран НАТО.
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20% продаж потратят на помощь украинским женщинам и детям.
В описании к монете отмечается, что она посвящена украинскому сопротивлению российскому вторжению на Змеином острове.
"24 февраля 2022 года Змеиный остров стал мишенью первого дня вторжения России в Украину. Остров, расположенный в Черном море, также известен как остров Змеиный.Он получил широкую огласку, когда на аудиопризыв из российского крейсера "Москва", который приказывал украинским солдатам сдаться, последовал ответ: "Русский военный корабль, иди на х*й!". Ответ стал вирусным...".
- В ночь с 29 на 30 июня украинские военные нанесли массированный удар по Змеиному. Оккупанты покинули остров, но заявили, что сделали это "как жест доброй воли".
- 2 июня главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что ВСУ уничтожили остатки техники российских оккупантов на острове Змеиный с помощью БПЛА Bayraktar.
- В Генштабе заявили, что ВСУ контролируют Змеиный с помощью оружия. В планах – взять остров под физический контроль.
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