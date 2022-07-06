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У США выпустили коллекционную монету, посвященную защитникам острова Змеиный

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 14:24
У США выпустили коллекционную монету, посвященную защитникам острова Змеиный - Фото
Остров Змеиный (фото - Maxar)

У США сувенирный магазин выпустил коллекционную монету, которую посвятил защитникам Змеиного.

Монета стоит $100, ее бесплатно доставляют в Украину и жителям стран НАТО.

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20% продаж потратят на помощь украинским женщинам и детям.

В описании к монете отмечается, что она посвящена украинскому сопротивлению российскому вторжению на Змеином острове.

"24 февраля 2022 года Змеиный остров стал мишенью первого дня вторжения России в Украину. Остров, расположенный в Черном море, также известен как остров Змеиный.Он получил широкую огласку, когда на аудиопризыв из российского крейсера "Москва", который приказывал украинским солдатам сдаться, последовал ответ: "Русский военный корабль, иди на х*й!". Ответ стал вирусным...".

У США выпустили коллекционную монету, посвященную защитникам острова Змеиный

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Наталия Софиенко
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белый дом Змеиный коллекционная монета
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