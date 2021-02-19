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Без карточек и терминалов. Рада поддержала законопроект "об открытом банкинге"

19.02.2021, 16:35
Без карточек и терминалов. Рада поддержала законопроект
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №4364 о платежных услугах, который также называют проектом закона "об открытом банкинге". "За" проголосовало 277 народных депутата.

Документ призван обновить системы регулирования платежей и денежных переводов на финансовом рынке Украины.

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В пояснительной записке уточняется, что Закон Украины "О платежных системах и переводе средств в Украине" был принят еще в 2001 году, а последние существенные изменения были внесены в него в 2012-м.

Принятие законопроекта позволит модернизировать платежный рынок Украины. В частности, речь идет о введении открытого банкинга и предоставление права небанковским учреждениям выпускать платежные карты, е-деньги, а также открывать и обслуживать платежные счета.

Законопроект позволит проводить оплаты без карточек и терминалов.

В частности, проект закона устанавливает:

- требования по прозрачности предоставления платежных услуг и информации об условиях их предоставления;
- четкое распределение прав и обязанностей пользователей и поставщиков платежных услуг по предоставлению и пользованию платежными услугами;
- требования к управлению операционными рисками, рисками безопасности и аутентификации пользователя.

Проект закона направлен на имплементацию положений директив ЕС и предлагает ввести девять видов платежных услуг, семь из которых являются финансовыми платежными услугами, а две – нефинансовыми. Как отмечают авторы законопроекта, эти услуги получают все большее распространение в странах Европейского союза и требуют отдельного регулирования.

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Наталия Софиенко
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верховная рада открытый банкинг закон о платежных услугах
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