Благотворительный фонд, собиравший на ремонт Охматдета, не отдает деньги: позиции сторон

Новый скандал вокруг ремонта главной детской больницы Украины после прилета российской ракеты. Не могут поделить 378 млн грн благотворительной помощи

Фото: EPA / Максим Марусенко

Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство" отказался переводить деньги на счет больницы. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор больницы Владимир Жовнир.

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На реквизиты фонда собирали деньги для ремонта больницы после того, как в нее попала российская ракета.

Именно благотворительный фонд должен был быть заказчиком по тендеру на ремонт Охматдета, который отменили в июле после скандала.

Жовнир рассказал, что после этого коммуникация между благотворительным фондом и больницей испортилась.

"Сегодня действия фонда подтвердили, что у нас с ними совершенно разное видение того, как больница должна восстанавливаться. Утром мы узнали, что БО "Благотворительный фонд Охматдет – здоровое детство" не планирует переводить средства на счет НДСБ "Охматдет". То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счету в БО "Благотворительный фонд Охматдет – здоровое детство", — сообщил Жовнир.

Он сказал, что шокирован решением фонда.

Больница рассматривает вариант расторжения правоотношений с фондом и предупредила, что будет "двигаться в правовой плоскости" ради получения денег.

На сайте благотворительного фонда действительно сказано, что все собранные деньги останутся на его счетах.

Он готов оплатить любую неотложную потребность больницы: медицинское оборудование или восстановление зданий, поврежденных в результате российской атаки, "но за все время мы не получили от больницы Охматдет ни одного письма о какой-либо подобной целевой потребности".

"Мы просим предоставить правовые основания для перечисления денежных средств на казначейские счета без назначения. Поскольку сейчас это может повлечь за собой уголовную ответственность. Поэтому до получения разъяснения мы откладываем рассмотрение перевода средств на казначейские счета", — заявил благотворительный фонд.



Фонд подчеркнул, что готов профинансировать проведение ремонта и закупку медицинского оборудования для больницы.

"Только нужны официальные запросы от больницы "Охматдет" и целевое назначение. Как это было всегда", — говорится в заявлении.