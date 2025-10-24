Bloomberg: Удары по НПЗ ускорили инфляцию в России. Это может остановить снижение ставки

Фото: Depositphotos

Центральный банк России может приостановить или замедлить цикл снижения ключевой процентной ставки из-за усиления инфляционного давления, вызванного украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам и запланированным повышением налогов. Об этом пишет Bloomberg.

Российская экономика страдает от высоких ставок, которые Центробанк начал снижать лишь в июне.

Читайте также Путин повышает налоги и тарифы: каждый россиянин заплатит за войну в Украине

Сейчас ключевая ставка в стране составляет 17%. Половина экономистов ожидает ее уменьшения, остальные – что регулятор оставит ставку без изменений. Решение будет объявлено в пятницу, 24 октября.

"Недавнее ускорение роста цен и рост инфляционных ожиданий ограничивают пространство для снижения ставок", – отметил главный экономист Renaissance Capital Андрей Мелашенко.

По его словам, Центробанк РФ либо воздержится от изменений, либо ограничится небольшим снижением на половину процентного пункта.

Инфляция в России снова ускорилась после короткого периода стабильности. На это повлияли как сезонные факторы, так и дефицит топлива из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и морские терминалы.

Цены на бензин в России в сентябре выросли на 3%, а в октябре – еще на 2%. Дополнительное давление создают правительственные инициативы.

Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, запланированное на 2026 год, должно профинансировать растущие военные расходы. По оценкам Центробанка, это добавит к инфляции 0,6-0,8 процентных пунктов.

Дополнительным вызовом стали новые санкции США против крупнейших российских нефтяных компаний. Они сокращают доходы от экспорта энергоносителей и могут еще больше ухудшить состояние экономики.