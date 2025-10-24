Bloomberg: Удари по НПЗ прискорили інфляцію в Росії. Це може зупинити зниження ставки

Центробанк Росії може зупинити зниження ключової ставки через дефіцит пального і санкції

Фото: Depositphotos

Центральний банк Росії може призупинити або сповільнити цикл зниження ключової відсоткової ставки через посилення інфляційного тиску, спричиненого українськими ударами по нафтопереробних заводах та запланованим підвищенням податків. Про це пише Bloomberg.

Російська економіка страждає від високих ставок, які Центробанк почав знижувати лише в червні.

Наразі ключова ставка в країні становить 17%. Половина економістів очікує її зменшення, решта – що регулятор залишить ставку без змін. Рішення буде оголошено у п’ятницю, 24 жовтня.

"Нещодавнє прискорення зростання цін та зростання інфляційних очікувань обмежують простір для зниження ставок", – зазначив головний економіст Renaissance Capital Андрій Мелашенко.

За його словами, Центробанк РФ або утримається від змін, або обмежиться невеликим зниженням на половину відсоткового пункту.

Інфляція в Росії знову прискорилася після короткого періоду стабільності. На це вплинули як сезонні фактори, так і дефіцит пального через українські атаки на нафтопереробні заводи, трубопроводи та морські термінали.

Ціни на бензин у Росії у вересні зросли на 3%, а в жовтні – ще на 2%. Додатковий тиск створюють урядові ініціативи.

Підвищення податку на додану вартість (ПДВ) з 20% до 22%, заплановане на 2026 рік, має профінансувати військові витрати, що зростають. За оцінками Центробанку, це додасть до інфляції 0,6-0,8 відсоткового пункту.

Додатковим викликом стали нові санкції США проти найбільших російських нафтових компаній. Вони скорочують доходи від експорту енергоносіїв і можуть ще більше погіршити стан економіки.