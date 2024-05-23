Богатые беженцы из Украины стимулируют рост рынка роскоши в Польше

Рынок роскоши в Польше в 2023 году увеличился на 12%. Одним из факторов роста стали состоятельные украинцы

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Рынок предметов роскоши в Польше в 2023 году вырос до 42,4 млрд злотых ($10,8 млрд), из которых более половины составляют автомобили. Рынок стимулировали богатые беженцы из Украины, говорится в отчете аудиторской фирмы KPMG.

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Почти 60% рынка роскоши в Польше приходятся на автомобили премиум-класса и класса люкс. На втором месте – роскошные отели и СПА, на третьем – одежда и аксессуары.

Рост рынка составил 12,2%, обогнав инфляцию (11,4%).

По мнению авторов отчета, такой рост частично обеспечили украинцы.

"Интересно, что, несмотря на повышение налогового порога, возросло количество людей, которые зарабатывают более 120 000 злотых в год. Такое увеличение можно объяснить, среди прочего, высокой инфляцией и значительным ростом зарплаты. Кроме того, наплыв в Польшу граждан Украины, работающих в международных корпорациях и хорошо зарабатывающих, также мог способствовать такому росту", — прокомментировал результаты исследования Анджей Марчак, партнер KPMG.