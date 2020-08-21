Борьба с коронавирусом. В Минфине показали, на что потрачено 25 млрд грн: инфографика

На борьбу с коронавирусом в Украине уже потрачено около 25 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

В частности, использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом и 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов. Также 2,7 млрд грн уплачено Нацслужбой здоровья поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

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На закупки товаров и услуг для борьбы с коронавирусом по состоянию на 13 августа уже потрачено 4,816 млрд грн, в том числе из государственного бюджета — 1,927 млрд грн, из местных бюджетов — 2,889 млрд грн.

В частности, на приобретение медикаментов и медизделий потрачено 1,604 млрд грн, на покупку медоборудования — 1,510 млрд грн, на приобретение масок, антисептиков и средств дезинфекции — 703,4 млн грн, на услуги нерегулярных перевозок медиков и больных — 895,2 млн грн, на капитальный ремонт объектов — 92,4 млн грн, на питание медиков и пациентов — 10,6 млн грн.

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Общий объем Фонда борьбы с коронавирусом — 66 млрд грн. Фонд сформирован за счет бюджетных средств. Эти ресурсы должны быть направлены:

- на сферу здравоохранения — 16,3 млрд грн;

- на социальную сферу — 10,6 млрд грн;

- на сферу обеспечения правопорядка — 2,5 млрд грн;

- на стимулирование экономики — 36 млрд грн;

- на частичное восстановление расходов госбюджета — 0,5 млрд грн;

- на поддержку сферы образования — 52,5 млн грн.

21 августа стало известно о том, что количество заболевших COVID-19 в Украине превысило 100 000 человек .

Также 21 августа Минздрав решил открыть больницы второй волны из-за большого количества заболевших COVID-19.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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