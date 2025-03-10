Британия может подать в суд на Абрамовича, чтобы передать Украине £2 млрд от продажи Челси

Британское правительство решительно настроено добиться передачи средств на помощь Украине, даже если для этого придется отстаивать свою позицию в суде

Фото: ЕРА

Правительство Великобритании готовится подать в суд на российского олигарха Романа Абрамовича в последней попытке разблокировать более £2 млрд от продажи футбольного клуба "Челси" и передать их как помощь Украине.

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По информации The Guardian, британские чиновники все больше разочарованы невозможностью договориться с Абрамовичем об использовании этих средств. Они готовы пойти на публичное судебное противостояние с одним из самых богатых людей мира, чтобы добиться своей цели.

Представитель британского МИД заявил:

"Правительство упорно работает над тем, чтобы средства от продажи Челси как можно быстрее попали на гуманитарные нужды в Украине. Они сейчас заморожены в британском банке, пока создается независимый фонд для управления и распределения денег".

По его словам, переговоры с представителями Абрамовича, международными экспертами и партнерами продолжаются, но Британия готова приложить усилия для разрешения ситуации.

Источники The Guardian сообщают, что британское правительство еще не приняло окончательного решения о судебном иске, но считает это наиболее вероятным вариантом.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался под давлением из-за решения сократить бюджет на гуманитарную помощь и перенаправить эти средства на оборонные нужды. Он хочет разблокировать деньги Абрамовича, чтобы восполнить этот дефицит.

Министр иностранных дел Дэвид Лемми уже пригласил главу будущего благотворительного фонда, бывшего руководителя UNICEF UK Майка Пенроуза, на переговоры в Уайтхолл. Ожидается, что именно на этой встрече будет определена дальнейшая стратегия.

Некоторые члены правительства считают, что Британия может пойти еще дальше и использовать юридические механизмы для конфискации всех замороженных российских активов в стране. Однако Франция и Германия выступают против такого шага, поскольку это противоречит международным правовым нормам относительно неприкосновенности суверенных активов.

В то же время Лемми настаивает, что конфискацию можно юридически обосновать как изъятие "доходов от преступления" и использовать эти средства на репарации Украине. Но такой подход является прецедентным и потребует длительного судебного процесса.

Абрамович под давлением санкций продал Челси за $2,9 млрд консорциуму инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Бэли в мае 2022 года.

Деньги от продажи клуба предназначались для благотворительного фонда поддержки гуманитарных проектов для Украины.

Правительство Великобритании после продажи клуба заявило, что деньги будут храниться на счету в британском банке. Заявлялось, что Великобритания будет сотрудничать с Еврокомиссией и Португалией, гражданином которой является Абрамович, чтобы обеспечить соблюдение санкций и определить назначение средств.

Британское правительство выделило около 200 000 фунтов стерлингов для финансирования юридических и административных расходов на создание фонда и найма экспертов для разработки плана использования его денег.

В настоящее время деньги заморожены на счете британского банка под контролем принадлежащей Абрамовичу компании Fordstam.