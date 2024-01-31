В парламенте Британии призывают передать Украине $2,9 млрд от продажи "Челси" Абрамовича

Деньги от продаж "Челси" предназначались для фонда поддержки гуманитарных проектов для Украины. Но Украина деньги так и не получила

Роман Абрамович (фото - EPA)

В комитете Палаты лордов по европейским вопросам британского парламента призывают правительство страны поскорее передать Украине замороженные $2,9 млрд российского подсанкционного олигарха Романа Абрамовича после продажи футбольного клуба "Челси", сообщает The Guardian.

"Невыполненное обещание, которое Абрамович дал во время продажи ФК "Челси", плохо отражается на нем и правительстве. Мы призываем правительство использовать все доступные правовые рычаги для быстрого выхода из тупика, чтобы Украина могла получить такую необходимую, обещанную и давно ожидаемую помощь" , – заявил глава комитета Питер Рикеттс.

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В МИД страны ответили, что доходы от продажи ФК "Челси" остаются замороженными на банковском счете Великобритании, пока независимые эксперты создают фонд для управления и распределения этими деньгами.

"Тогда нужно будет подать заявку на лицензию, чтобы перевести средства в фонд", – добавили в ведомстве.

Абрамович под давлением санкций продал Челси за $2,9 млрд консорциуму инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Бэли в мае 2022 года.

Деньги от продаж клубу предназначались для благотворительного фонда поддержки гуманитарных проектов для Украины.

Правительство Великобритании после продажи клуба заявило, что деньги будут храниться на счету в британском банке. Заявлялось, что Великобритания будет сотрудничать с Еврокомиссией и Португалией, гражданином которой является Абрамович, чтобы обеспечить соблюдение санкций и определить назначение средств.

Британское правительство выделило около 200 000 фунтов стерлингов для финансирования юридических и административных расходов на создание фонда и найма экспертов для разработки плана использования его денег.