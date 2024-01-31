У парламенті Британії закликають передати Україні $2,9 млрд від продажу "Челсі" Абрамовича

Гроші від продажу "Челсі" призначалися для фонду підтримки гуманітарних проєктів для України. Але Україна гроші так і не отримала

Роман Абрамович (фото - EPA)

У комітеті Палати лордів з європейських питань британського парламенту закликають уряд країни швидше передати Україні заморожені $2,9 млрд російського підсанкційного олігарха Романа Абрамовича після продажу футбольного клубу "Челсі", повідомляє The Guardian.

"Невиконана обіцянка, яку Абрамович дав під час продажу ФК "Челсі", погано відбивається на ньому та уряді. Ми закликаємо уряд використати всі доступні правові важелі для швидкого виходу з глухого кута, щоб Україна могла отримати таку необхідну, обіцяну та давно очікувану допомогу", – заявив глава комітету Пітер Рікеттс.

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У МЗС країни відповіли, що доходи від продажу ФК "Челсі" залишаються заморожені на банківському рахунку Великої Британії, поки незалежні експерти створюють фонд для управління та розподілу цими грошима.

"Тоді потрібно буде подати заявку на ліцензію, щоб переказати кошти до фонду", – додали у відомстві.

Абрамович під тиском санкцій продав Челсі за $2,9 млрд консорціуму інвесторів на чолі з американським мільярдером Тоддом Белі у травні 2022 року.

Гроші від продажу клубу призначалися для благодійного фонду підтримки гуманітарних проєктів для України.

Уряд Великої Британії після продажу клубу заявив, що гроші зберігатимуться на рахунку в британському банку. Також заявлялося, що Велика Британія співпрацюватиме з Єврокомісією та Португалією, громадянином якої є Абрамович, щоб забезпечити дотримання санкцій та визначити призначення коштів.

Британський уряд виділив близько 200 000 фунтів стерлінгів для фінансування юридичних та адміністративних витрат для створення фонду та найму експертів для розробки плану використання його грошей.