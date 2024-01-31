У ПАРЄ пропонують створити фонд, куди країни ЄС відправлятимуть заморожені активи РФ
Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхнє передання новому фонду для відновлення України. Про це йдеться на сайті ПАРЄ.
У резолюції зазначено, що Росія повинна надати "повну компенсацію за шкоду, завдану її міжнародно протиправними діями, включно з руйнуванням інфраструктури, загибеллю людей, економічними труднощами та іншими негативними наслідками".
У комітеті заявили, що приблизно $300 млрд заморожених російських державних активів тепер мають бути передані на відбудову України. Станом на червень 2023 року задокументовані збитки, завдані інфраструктурі та економіці України внаслідок російської агресії, оцінюються в $416 млрд, зазначили парламентарії.
Комітет пропонує створити під егідою Ради Європи "міжнародний компенсаційний механізм", який сприятиме заснуванню міжнародного трастового фонду. До нього передали б російські активи, якими розпоряджаються країни-учасниці РЄ та інші держави.
Водночас у проєкті резолюції йдеться про створення "неупередженої та ефективної" міжнародної претензійної комісії, яка розглядала б позови України та інших суб’єктів, що постраждали від агресії, та діяла відповідно до визнаних судових норм.
Комітет з політичних питань ПАРЄ закликав держави-члени Ради Європи, які мають у своєму розпорядженні заморожені активи РФ, активно співпрацювати, щоб передати їх відповідному механізму за підтримки ЄС, США та країн G7.
"Згідно з міжнародним правом, держави мають повноваження вживати контрзаходи проти держави, яка серйозно порушила міжнародне право. Зараз настав час для держав-членів Ради Європи перейти від санкцій до контрзаходів", – заявили в комітеті.
Надалі резолюцію розгляне Парламентська асамблея Ради Європи, до якої входять парламентарії 46 країн.
- У жовтні 2023 року ЄС та США підтвердили свій намір передати Україні доходи від заморожених активів Росії.
- У грудні газета The New York Times з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС написала, що адміністрація Байдена "непомітно сигналізує" про підтримку конфіскації заморожених активів російського Центробанку.
- Росія, своєю чергою, погрожує США розривом дипломатичних відносин, якщо Вашингтон конфіскує активи РФ.
- Глава українського МЗС заявив, що в розробці міжнародних механізмів конфіскації активів країни-агресора є суттєвий прогрес, процедура конфіскації може пройти вже 2024 року.
- У січні 2024 року спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пріцкер заявила, що конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та не відбудеться "дуже швидко".
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