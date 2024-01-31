У ПАРЄ пропонують створити фонд, куди країни ЄС відправлятимуть заморожені активи РФ

Парламентська асамблея Ради Європи (Фото - пресслужба ПАРЄ)

Комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхнє передання новому фонду для відновлення України. Про це йдеться на сайті ПАРЄ.

У резолюції зазначено, що Росія повинна надати "повну компенсацію за шкоду, завдану її міжнародно протиправними діями, включно з руйнуванням інфраструктури, загибеллю людей, економічними труднощами та іншими негативними наслідками".

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У комітеті заявили, що приблизно $300 млрд заморожених російських державних активів тепер мають бути передані на відбудову України. Станом на червень 2023 року задокументовані збитки, завдані інфраструктурі та економіці України внаслідок російської агресії, оцінюються в $416 млрд, зазначили парламентарії.

Комітет пропонує створити під егідою Ради Європи "міжнародний компенсаційний механізм", який сприятиме заснуванню міжнародного трастового фонду. До нього передали б російські активи, якими розпоряджаються країни-учасниці РЄ та інші держави.

Водночас у проєкті резолюції йдеться про створення "неупередженої та ефективної" міжнародної претензійної комісії, яка розглядала б позови України та інших суб’єктів, що постраждали від агресії, та діяла відповідно до визнаних судових норм.

Комітет з політичних питань ПАРЄ закликав держави-члени Ради Європи, які мають у своєму розпорядженні заморожені активи РФ, активно співпрацювати, щоб передати їх відповідному механізму за підтримки ЄС, США та країн G7.

"Згідно з міжнародним правом, держави мають повноваження вживати контрзаходи проти держави, яка серйозно порушила міжнародне право. Зараз настав час для держав-членів Ради Європи перейти від санкцій до контрзаходів", – заявили в комітеті.

Надалі резолюцію розгляне Парламентська асамблея Ради Європи, до якої входять парламентарії 46 країн.

У жовтні 2023 року ЄС та США підтвердили свій намір передати Україні доходи від заморожених активів Росії.

У грудні газета The New York Times з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС написала, що адміністрація Байдена "непомітно сигналізує" про підтримку конфіскації заморожених активів російського Центробанку.

Росія, своєю чергою, погрожує США розривом дипломатичних відносин, якщо Вашингтон конфіскує активи РФ.

Глава українського МЗС заявив, що в розробці міжнародних механізмів конфіскації активів країни-агресора є суттєвий прогрес, процедура конфіскації може пройти вже 2024 року.

У січні 2024 року спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пріцкер заявила, що конфіскація заморожених російських активів вимагатиме колективного рішення всіх країн, де є такі активи, та не відбудеться "дуже швидко".

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