В ПАСЕ предлагают создать фонд, куда страны ЕС будут отправлять замороженные активы РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (Фото - пресс-служба ПАСЕ)

Комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, предусматривающий конфискацию замороженных российских активов и их передачу новому фонду для восстановления Украины. Об этом говорится на сайте ПАСЕ.

В резолюции отмечено, что Россия должна предоставить "полную компенсацию за ущерб, причиненный ее международно противоправными действиями, в том числе разрушение инфраструктуры, гибель людей, экономические трудности и другие негативные последствия".

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В комитете заявили, что около $300 млрд замороженных российских государственных активов теперь должны быть переданы на восстановление Украины. По состоянию на июнь 2023 года задокументированный ущерб, нанесенный инфраструктуре и экономике Украины в результате российской агрессии, оценивается в $416 млрд, отметили парламентарии.

Комитет предлагает создать под эгидой Совета Европы "международный компенсационный механизм", который будет способствовать созданию международного трастового фонда. В него передали бы российские активы, которыми распоряжаются страны-участницы СЕ и другие государства.

В то же время в проекте резолюции говорится о создании "беспристрастной и эффективной" международной претензионной комиссии, которая рассматривала бы иски Украины и других пострадавших от агрессии субъектов и действовала в соответствии с признанными судебными нормами.

Комитет по политическим вопросам ПАСЕ призвал государства-члены Совета Европы, располагающие замороженными активами РФ, активно сотрудничать, чтобы передать их соответствующему механизму при поддержке ЕС, США и стран G7.

"Согласно международному праву, государства имеют полномочия принимать контрмеры против государства, которое серьезно нарушило международное право. Сейчас пришло время для государств-членов Совета Европы перейти от санкций к контрмерам", – заявили в комитете.

В дальнейшем резолюцию рассмотрит Парламентская ассамблея Совета Европы, в которую входят парламентарии 46 стран.

В октябре 2023 года ЕС и США подтвердили свое намерение передать Украине доходы от замороженных активов России.

В декабре газета The New York Times со ссылкой на неназванных чиновников США и ЕС написала, что администрация Байдена "незаметно сигнализирует" о поддержке конфискации замороженных активов российского Центробанка.

Россия, в свою очередь, угрожает США разрывом дипломатических отношений, если Вашингтон конфискует активы РФ.

Глава украинского МИД заявил, что в разработке международных механизмов конфискации активов страны-агрессора есть существенный прогресс, процедура конфискации может пройти уже в 2024 году.

В январе 2024 года спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Прицкер заявила, что конфискация замороженных российских активов потребует коллективного решения всех стран, где есть такие активы, и не произойдет "очень быстро".

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