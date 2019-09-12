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Бухгалтерия Онлайн ТАС24 Бизнес: возможности и преимущества p

Бухгалтерия Онлайн ТАС24 Бизнес: возможности и преимущества
12.09.2019, 10:30

Думаете, книга доходов и расходов сама себя не заполнит? Ошибаетесь! Она даже сделает это бесплатно

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Наконец на рынке появилась система, которая позволяет ФЛП самостоятельно и очень удобно вести бухгалтерию. Это абсолютно бесплатно и 100% онлайн. Вам трудно в это поверить? И не надо верить! Нужно убедиться. Давайте посмотрим как это работает в Бухгалтерии Онлайн ТАС24 Бизнес:

КНИГА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗАПОЛНЯЕТСЯ САМА:

Все операции, которые проходят через ТАСКОМБАНК, автоматически отражаются в книге доходов и расходов в режиме реального времени.

ОПЕРАЦИИ В ДРУГИХ БАНКАХ И НАЛИЧКОЙ ДОБАВЛЯЮТСЯ ЛЕГКО

Если у вас были операции наличкой или в других банках - добавьте их в книгу. Система каждый день будет напоминать вам об этом. А если у вас все операции проходят через ТАС24 Бизнес, то вообще забудьте о ручном внесении данных.

ОТЧЁТНОСТЬ ДЛЯ НАЛОГОВОЙ СОЗДАЁТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ

Бухгалтерия онлайн формирует абсолютно все отчёты, которые налоговое законодательство требует от ФЛП. И, в зависимости от вашей системы налогообложения и группы единого налога, система создаёт те отчёты, которые необходимы именно вам.

На основе книги доходов автоматически формируется “Налоговая декларация плательщика единого налога”. На основе книги доходов и расходов для тех, кто работает на общей системе налогообложения, формируется “Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах”. А также система создаёт “Заявление о присоединении к договору о Признании электронных договоров” и “Отчет по ЕСВ - Приложение 5”.

Когда отчёт сформирован, вы можете увидеть, в каком виде его получит налоговая - есть удобная функция предварительного просмотра.

ОТЧЁТНОСТЬ В НАЛОГОВУЮ ОТПРАВЛЯЕТСЯ САМА

Ну почти сама :-) Для этого нужно просто сделать два клика и все подготовленные отчёты отправятся из Бухгалтерии онлайн прямо в вашу налоговую.

Вот и всё, что нужно делать для ведения бухгалтерии и подачи налоговой отчётности. Всего 4 простых шага!

НО НА ЭТОМ ВОЗМОЖНОСТИІ БУХГАЛТЕРИИ ОНЛАЙН НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ. ОНА ТАКЖЕ:

● подсказывает как постепенно списывать стоимость приобретенных  товарно-материальных ценностей пропорционально полученным доходам

● обеспечивает включение в состав затрат только тех, которые связаны с хозяйственной деятельностью

● даёт возможность создавать бюджетные платежи автоматически, выбирая только налог и государственный орган, которому будет зачислен платёж. Очень удобный справочник бюджетных платежей, который содержит все актуальные реквизиты, страхует бизнес от ошибок при совершении платежей в бюджет. Кстати, все бюджетные платежи в ТАС24 Бизнес бесплатны.

А ещё в Бухгалтерии онлайн есть 2 полезных раздела:

КАЛЕНДАРЬ ОТЧЁТНОСТИ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Календарь - это очень важная и полезная функция! Ведь это календарь вашей налоговой отчётности и уплаты налогов. Да-да, именно вашей. Ваш календарь знает, на какой системе налогообложения вы находитесь и, в зависимости от неё, первого числа каждого месяца будет напоминать вам, какие налоги нужно оплатить и какие отчёты подать в этом и следующем месяцах. А для того, чтобы вы точно не забыли, календарь будет появляться у вас на экране каждый раз при входе в Бухгалтерию онлайн. 

БАЗА ЗНАНИЙ

В этом разделе вас ждут ответы на частые вопросы и шаблоны документов.

Не знаете какие нарушения могут привести к потере права на единый налог? При каких условиях налоговые проверки признаются противоправными? Как облагается налогом грант, полученный ФЛП плательщиком единого налога? Тут вы найдёте ответы на эти и много других вопросов.

У ФЛП редко бывают корпоративные юристы, не так ли :-)? А пользователям Бухгалтерии онлайн они и не нужны, как минимум для составления договоров и оформления других документов. Множество разных шаблонов на все случаи бизнес-жизни ждут вас, среди них разные виды договоров, акты, счета, накладные и прочее.

И НАПОСЛЕДОК: все пользователи Бухгалтерии онлайн, как и все клиенты ТАС24 Бизнес, получают поддержку 24/7 - консультации о пользовании системой, решение технических вопросов и прочее. И всю эту поддержку предоставляют живые люди, а не боты - поэтому вас поймут с первого слова и всегда помогут.

Как воспользоваться бесплатной Бухгалтерией онлайн? Открывайте счёт в ТАС24 Бизнес и подключайте услугу в Бизнес-каталоге. А кроме этого получайте идеальные кредиты для бизнеса, 100% онлайн формат открытия счёта и совершения всех операций, и много других выгодных сервисов.

А если не хотите тратить своё время на самостоятельное ведение даже такой простой бухгалтерии, передайте её в ТАС24 Бизнес на полный аутсорс всего за 400 грн в месяц.

Желаем успехов вам и вашему бизнесу!

Ваша команда ТАС24 Бизнес

Лицензия НБУ №84 от 25 /10 / 2011

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Бухгалтерии Онлайн ТАС24 Бизнес
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