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Согласно статистике, пользователи смартфонов проводят большую часть своего времени именно в приложениях. Поэтому большинство покупок и различных операций проводятся с помощью смартфона и приложений, которые дают доступ к новым возможностям. Для того, чтоб упростить пользование услугами "Быстрозайм", разработчики компании создали мобильное приложение, которое доступно для владельцев смартфонов на Android-платформе. А в скором времени приложение появится и для владельцев iPhone.

Кроме того, для новых и уже существующих пользователей приложения "Быстрозайм" запускает акцию: оформи займ через приложение – получи 10% скидку.

Весь мир стремится к удобству и высокой скорости выполнения задач. Без мобильного приложения уже сложно себе представить полноценный сервис. Компания "Быстрозайм" понимает потребности своих клиентов, поэтому делает все, чтоб упростить скорость получения займов. Кроме того, мобильное приложение не только дает возможность получить займ со скидкой, вы еще сможете воспользоваться многими полезными функциями. Среди них такие как:

Мобильное приложение удобнее и быстрее. В нем нет ничего лишнего, только те функции, которые нужны для получения займа. Кроме того, мобильное приложение всегда под рукой.

Вы сможете получать персонализированные уведомления об акциях, скидках и т.д.

Мобильное приложение всегда под рукой. Мобильный телефон всегда рядом с нами, а приложение позволяет в считанные минуты совершить необходимую операцию. Если вам срочно нужны деньги, вам достаточно включить свой смартфон и воспользоваться приложением "Быстрозайм".

Чтобы получить кредит в "Быстрозайм" нужен только паспорт и ИНН. Первый займ под 0,01%.

Вы можете на собственном опыте убедиться, как быстро и просто можно получить кредит через мобильное приложение. Для этого нужно всего лишь:

1. Установить приложение;

2. Выбрать сумму до 15 000 гривен;

3. Заполнить анкету и подать заявку;

И уже через 10 минут на карту поступят деньги в случае позитивного решения. Кроме того, брать займы в приложении – всегда выгоднее на 10%.

Для того, чтоб поучаствовать в акции вам необходимо скачать и установить приложение "Быстрозайм", оформить займ и вы получите 10% скидку. Скидка будет автоматически применяться, как только займ будет оформлен. Вам не нужно будет совершать никаких лишних действий. Если у вас уже есть "Быстрозайм" в вашем смартфоне, вам просто необходимо оформить займ через приложение и получить 10% скидку.

Если у вас уже есть промокод на скидку 10%, который вы получили ранее, то скидка будет учитіваться с уже имеющейся.

Оставайтесь с "Быстрозайм", мы готовим для вас еще много интересных предложений!

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