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05.03.2019, 09:00

Concord bank привел в Украину интернет-эквайринг от Apple Pay p

Concord bank привел в Украину интернет-эквайринг от Apple Pay

Конкорд банк вторым банком после Приват банка и первым из негосударственных банков, запустил опцию интернет-эквайринг от Apple Pay

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Теперь все собственники онлайн-бизнесов могут быстро подключить платежи Apple Pay к своему интернет-магазину или платежному сервису. А их клиенты больше не будут вводить длинные карточные реквизиты каждый раз при оплате товара. Вся оплата превратится в одно касание FaceID или TouchID.

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Чтобы быстро подключиться, достаточно оставить заявку здесь: https://concord.ua/ru/apple-pay-acquiring

Уже каждый пятый украинец – пользователь айфона. Конкорд банк вторым банком после Приват банка и первым из негосударственных банков, запустил опцию интернет-эквайринг от Apple Pay.

ЧТО ЭТО ТАКОЕ

Это быстрый и удобный способ оплаты товаров или услуг на вашем сайте для владельцев устройств Apple ( iPhone, iPad, Apple Watch и последние MacBook). Пользователи один раз сохраняют свои банковские карты в Apple Wallet и далее совершают покупки в приложениях и браузере Safari без ввода платежных данных, одним касанием через TouchID или FaceID.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

  1. Ваш клиент один раз добавляет карту в Wallet от Apple Pay;
  2. Выбирает товар на сайте и под товаром нажимает «оплатить с помощью Apple Pay» ;
  3. Вместо ввода реквизитов карты, клиент подтверждает платеж TouchID или FaceID. Либо вводом пароля
  4. Оплата успешна!

Данные банковских карт не хранятся в устройствах и никуда не передаются при оплате

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КАК ПОДКЛЮЧИТСЯ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ

Процедура подключения – бесплатна, занимает минимум времени.

Для подключения просто оставьте контактные данные здесь: https://concord.ua/ru/apple-pay-acquiring и  в течение минуты с вами свяжется менеджер Конкорд банка для уточнения данных

А подключиться к стандартному интернет-эквайрингу можно здесь: https://concord.ua/ru/product/internet-ekvajring

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Теги: Concord bank
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