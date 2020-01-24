Cорос инвестирует $1 млрд в борьбу с изменением климата

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что выделит $1 млрд на создание глобального университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменениями климата. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Сороса, в качестве долгосрочной стратегии главная цель заключается в доступе к качественному образованию, в частности к образованию, укрепляющему автономию личности, развивающему критическое мышление и подчеркивающему академическую свободу.

"Принимая во внимание чрезвычайную климатическую ситуацию и беспорядки во всем мире, не будет преувеличением сказать, что к 2020 году и последующие несколько лет будут определять не только судьбу Си Цзиньпина и Дональда Трампа, но и судьбу мира", - отметил он.

Международную платформу для обучения и исследований, как отметил финансист, планируют запустить на базе университетской сети Открытое общество. Университет будет открыт в сотрудничестве с поддерживаемым им Центрально-Европейским университетом и Бард-колледжем.