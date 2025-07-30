Спрос на страхование имущества и автомобилей с покрытием военных рисков в Украине растет. Почти все ведущие страховые компании страны предлагают отдельные продукты, позволяющие застраховать имущество от попаданий и повреждений. Они охватывают повреждения от ракет, дронов, осколков и ударных волн.

Обычно "военные" договоры имеют ограничения: страховые суммы не превышают 10 млн грн, а покрытие действует только за пределами 100 км от линии фронта или в городах с развитой системой ПВО.

Какие еще есть условия, сколько стоит полис и как менялся спрос – в материале LIGA.net.