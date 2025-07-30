Попит на страхування майна та авто з покриттям воєнних ризиків в Україні зростає. Майже всі провідні страхові компанії країни мають окремі продукти, які дозволяють застрахувати майно від влучань та пошкоджень. Вони охоплюють пошкодження від ракет, дронів, уламків і вибухових хвиль.

Зазвичай "військові" договори мають обмеження: страхові суми не перевищують 10 млн грн, а покриття діє лише поза межами 100 км від лінії фронту або у містах із розвиненою системою ППО.

Які ще є умови, скільки коштує поліс та як змінювався попит – в матеріалі LIGA.net.