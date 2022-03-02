Credit Suisse попросил инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт олигархов РФ – FT

Credit Suisse попросил инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов его состоятельных клиентов, пишет FT.

По данным газеты, банк пытается остановить утечку информации о подразделении банка, которое выдавало кредиты попавшим под санкции бизнесменам. Рассылка произошла, когда Запад вводил масштабные санкции против России за войну в Украине.

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Credit Suisse попросил хедж-фонды и других инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов его самых богатых клиентов, чтобы остановить утечку информации о подразделении банка, которое выдавало кредиты людям, попавшим затем под санкции. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех источников, которые работают в компаниях, получивших такое письмо от банка.

Письма от Credit Suisse были отправлены в течение недели, когда США, Великобритания и ЕС начали вводить санкции против России. В них банк просил уничтожить документы, касающиеся секьюритизации кредитов, обеспеченных самолетами, яхтами, недвижимостью и финансовыми активами, пишет FT.

Также банк просил стереть конфиденциальную информацию, ранее предоставленную Credit Suisse в ходе сделки, сославшись на "недавнюю утечку данных в СМИ". Они имеют в виду ранее вышедший материал FT, пишет газета.

В нем, в частности, говорилось, что в 2017 и 2018 годах треть дефолтов по кредитам на яхты и самолеты были связаны с санкциями США против российских олигархов. СМИ в то время писали, что Олегу Дерипаске и братьям Аркадию и Борису Ротенбергам пришлось расторгнуть с банком договоры аренды частных самолетов, отмечает газета.

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Наталия Софиенко

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