UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Credit Suisse попросил инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт олигархов РФ – FT

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 13:30
Credit Suisse попросил инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт олигархов РФ – FT - Фото
credit suisse epa

Credit Suisse попросил инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов его состоятельных клиентов, пишет FT.

По данным газеты, банк пытается остановить утечку информации о подразделении банка, которое выдавало кредиты попавшим под санкции бизнесменам. Рассылка произошла, когда Запад вводил масштабные санкции против России за войну в Украине.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Credit Suisse попросил хедж-фонды и других инвесторов уничтожить документы, касающиеся яхт и частных самолетов его самых богатых клиентов, чтобы остановить утечку информации о подразделении банка, которое выдавало кредиты людям, попавшим затем под санкции. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех источников, которые работают в компаниях, получивших такое письмо от банка.

Письма от Credit Suisse были отправлены в течение недели, когда США, Великобритания и ЕС начали вводить санкции против России. В них банк просил уничтожить документы, касающиеся секьюритизации кредитов, обеспеченных самолетами, яхтами, недвижимостью и финансовыми активами, пишет FT.

Также банк просил стереть конфиденциальную информацию, ранее предоставленную Credit Suisse в ходе сделки, сославшись на "недавнюю утечку данных в СМИ". Они имеют в виду ранее вышедший материал FT, пишет газета.

В нем, в частности, говорилось, что в 2017 и 2018 годах треть дефолтов по кредитам на яхты и самолеты были связаны с санкциями США против российских олигархов. СМИ в то время писали, что Олегу Дерипаске и братьям Аркадию и Борису Ротенбергам пришлось расторгнуть с банком договоры аренды частных самолетов, отмечает газета.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
credit suisse санкции против олигархов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 