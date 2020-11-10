На правах спонсорства

АО "АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РАДАБАНК" основан в 1993 году и работает на рынке как универсальный банк. Стратегия Банка направлена на развитие бизнеса, а основная задача — предвидеть потребности клиентов в будущем и максимально оперативно решать возникающие текущие вопросы сегодня.

Юрий Бабаев, заместитель председателя правления РАДАБАНКА отмечает, что Банк идет в ногу со временем и является одним из первых в Украине, кто внедрил BankID как банк-идентификатор, а также является участником проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

Про сервис

РАДАБАНК развивает RB24 — канал дистанционного обслуживания клиентов и расширяет его функционал, например, для пользователей программы "Электронный кошелек" и "IT Card", пакета услуг "RADAcard" стала возможна активация начисления процентов на остаток.

Для владельцев элитных карт РАДАБАНКА Банк предлагает страхование на лечение заболевания на коронавирус. Вместе с оформлением премиальной карты РАДАБАНК, кроме всех других преимуществ пользования картой, клиент получает страховой полис для выезжающих за границу, в котором уже предусмотрено страхование от CОVID-19. Что дает полис. "Первое: если у клиента есть подозрение на заболевание, он может пройти тестирование на CОVID-19; второе: при позитивном результате клиент получает лечение в течение 14 дней; третье: мы возмещаем расходы на досрочное возвращение в Украину с разрешения врачей; четвертое: полис предполагает компенсацию на проезд любым транспортом или самолетом, если клиент не смог вернуться в срок по состоянию здоровья. Заботясь о клиентах, мы все же предпочитаем, чтобы они были здоровы", — отмечает Юрий Бабаев.

Про монеты и металлы

РАДАБАНК является первым в Украине официальными поставщиками эксклюзивных памятных монет и банковских металлов Австралийского монетного двора в городе Перт, также продает оригинальные монеты Польского монетного двора, имеет партнерские отношения с крупнейшими монетными дворами мира. А еще РАДАБАНК входит в тройку официальных дистрибьюторов НБУ и является первым коммерческим банком, в котором представлен самый широкий ассортимент памятных монет и сувенирной продукции Национального банка Украины. Все понравившиеся монеты можно заказать прямо на сайте РАДАБАНКА. Кстати, в отделениях уже доступны уникальные монеты c символом 2021 года.

Про социальную ответственность

РАДАБАНК считает своим долгом поддерживать меры по проведению финансовой грамотности населения: он является информационным партнером студенческого гранта на обучение в рамках социального проекта "Scholarship в Украине" с января 2020 г.; РАДАБАНК заключил договор с Университетом таможенного дела и финансов о выполнении научно-исследовательских работ по валидации моделей оценки рисков. РАДАБАНК столкнулся с тем, что значительно возросло количество случаев, когда клиенты сами передают конфиденциальную информацию мошенникам и в результате становятся их жертвами и присоединился к всеукраинской информационной кампании по повышению знаний о безопасных платежах, инициированных НБУ – #ШахрайГудбай.

"Мы стараемся донести клиентам основные правила: будьте предельно внимательны и уведомляйте банк обо всех подозрительных звонках и сообщениях, позвонив по номеру, указанному на обратной стороне платежной карты, а не по номеру, который, скажем, пришел в sms. Только вместе мы предотвратим попытки онлайн-мошенничества, защитим личную информацию и деньги", — обращает внимание Юрий Бабаев.

В ближайшее время одним из ключевых приоритетов РАДАБАНКА будет работа с кредитным портфелем и клиентами, в частности, с теми заемщиками, которые пользуется кредитными каникулами. Также РАДАБАНК ожидает возобновления спроса на депозиты и призывает клиентов открывать их уже сегодня.

Специалисты РАДАБАНКА осуществят ряд доработок в RB24, которые помогут клиентам решать финансовые вопросы дистанционно. Также РАДАБАНК трансформирует сеть, концентрируется на улучшении сервиса, разработке и внедрении новых продуктов.

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