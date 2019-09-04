Дело на $300 000: суд не рассмотрел иск Насирова

Окружной административный суд города Киева оставил без рассмотрения иск экс-чиновника Романа Насирова по делу о запрете арестовывать его счета в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Экс-глава Государственной фискальной службы пытался через суд запретить обращаться за правовой помощью к Великобритании по делу об аресте его денег, которые находятся на счетах в британском банке.

Суд вынес постановление на основании того, что представитель Насирова повторно без уважительных причин не явился в судебное заседание.