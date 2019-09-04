Дело на $300 000: суд не рассмотрел иск Насирова

Суд оставил без рассмотрения иск главы Государственной фискальной службы к главе Минюста
Окружной административный суд города Киева оставил без рассмотрения иск экс-чиновника Романа Насирова по делу о запрете арестовывать его счета в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Экс-глава Государственной фискальной службы пытался через суд запретить обращаться за правовой помощью к Великобритании по делу об аресте его денег, которые находятся на счетах в британском банке.
Суд вынес постановление на основании того, что представитель Насирова повторно без уважительных причин не явился в судебное заседание.
- 14 февраля Шевченковский райсуд арестовал $300 000 на счету Насирова в банке в Великобритании. Эту сумму обнаружили во время финансового мониторинга подозрительных операций с участием Насирова. У экс-главы ГФС утверждали, что банк, в котором открыт счет, не является финучреждением в понимании украинского законодательства, а деньги "не присутствуют на счету в классическом смысле".
- В апреле экс-чиновник подал в суд на главу Минюста Петренко. Насиров просил суд запретить Петренко обращаться за правовой помощью к Британии по делу об аресте на счетах британского банка его денег.
- В августе глава НАБУ Артем Сытник заявил, что наиболее громкие дела, среди которых и дело Насирова, будут переданы в Антикоррупционный суд.