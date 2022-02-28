Деньги для украинской армии можно переслать через Дию: инструкция

В приложении Дия появилась возможность перевести средства для поддержки украинской армии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, в приложении Дия запустили новую возможность, чтобы помочь украинским защитникам.

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"Все донаты пойдут в фонд "Вернись живым". Нужно нажать на Документы — Помочь армии. Как всегда, все в несколько кликов", — рассказал министр.

Услуга доступна пользователям как IOS, так и Android. "Еще один способ поблагодарить наши ВСУ и приблизить нас к победе", — добавил Федоров.

Также Национальный банк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии. И помочь украинской армии можно еПидтримкой.

Наталия Софиенко

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