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Деньги для украинской армии можно переслать через Дию: инструкция

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 09:15
Деньги для украинской армии можно переслать через Дию: инструкция - Фото
ВСУ начали подготовку тактической авиации (Фото – Арміяінформ)

В приложении Дия появилась возможность перевести средства для поддержки украинской армии. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, в приложении Дия запустили новую возможность, чтобы помочь украинским защитникам.

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"Все донаты пойдут в фонд "Вернись живым". Нужно нажать на Документы — Помочь армии. Как всегда, все в несколько кликов", — рассказал министр.

Услуга доступна пользователям как IOS, так и Android. "Еще один способ поблагодарить наши ВСУ и приблизить нас к победе", — добавил Федоров.

Наталия Софиенко
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