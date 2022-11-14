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Депозит "Стальной" – доходность до 16% p

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 08:30
Депозит

На правах рекламы

Почти десять месяцев украинцы доказывают всему миру, что они сделаны из стали. Каждый на своем месте делает все возможное, чтобы приблизить нашу победу. Вооруженные силы и ТРО – на полях сражений. Волонтеры – в тылу. Бизнес – на экономическом фронте. 

ПУМБ уже более 30 лет является финансовой поддержкой украинцев. Банк ни разу не задержал выплаты по депозитам и другим выплатам. Несмотря на войну, ПУМБ продолжает поддерживать украинцев и запускает новый депозитный продукт – депозит "Стальной". 

Основные характеристики депозита "Стальной":

● Валюта – гривна
● Ставка: от 12% до 16%, в зависимости от срока размещения депозита
● Срок депозита: 1, 3, 6 или 12 месяцев
● Выплата процентов: ежемесячно
● Пополнение – без ограничений, в течение всего срока действия депозита
● Минимальная сумма: 500 грн
● Без автопролонгации и капитализации
● Досрочный возврат – не предусмотрено
● Программа лояльности ПУМБ – не применяется

Депозит "Стальной" можно открыть как онлайн в приложении ПУМБ Online, так и в отделениях банка в период с 7 ноября по 30 декабря 2022 (включительно). 

ПУМБ доверяют 97 тыс. корпоративных клиентов и почти 1,8 млн клиентов – физлиц. 82% клиентов-физлиц банка в течение 10 месяцев 2022 года продлили свои депозиты. Как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 10 месяцев 2022 года ПУМБ выплатил вкладчикам банков-банкротов более 691 млн. грн. Надежность банковских вкладов ПУМБ в августе 2022 года была в очередной раз подтверждена независимым рейтинговым агентством "Кредит-Рейтинг" на уровне "5" (высокая надежность). 

ПУМБ – один из 5 банков, уполномоченных на хранение запасов наличных НБУ. Банк входит в перечень НБУ системно важных банков страны. 

Вместе мы сила, вместе мы стальной кулак, дающий отпор врагу.

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депозит ПУМБ
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