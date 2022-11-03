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Теперь Клиенты РАДАБАНКа имеют возможность сохранить и приумножить собственные сбережения во время инфляции, воспользовавшись депозитом "Валютная гривна".

Купите валюту в RB24 по выгодному курсу без платы за конвертацию и размещайте средства на депозите "Валютная гривна" в долларах США / евро на 3 месяца. С выплатой депозита и процентов в валюте вклада!

Банковская система Украины за время войны показала себя как нельзя лучше, устойчиво удерживая финансовый фронт страны.

Именно поэтому РАДАБАНК продолжает создавать для Клиентов выгодные банковские продукты, которые помогут не только сохранить состояние, но и получать пассивный доход.

"Валютная гривна" – это возможность купить валюту онлайн в приложении RB24 по выгодному курсу без платы за конвертацию при размещении средств на депозите в долларах США или евро сроком на 3 месяца.

Как это работает?

● Клиент имеет возможность купить за гривну безналичную иностранную валюту, в момент подачи заявки на открытие депозита в приложении RB24 по курсу, установленному на момент совершения сделки;

● В случае отсутствия счета для зачисления валюты по истечении срока действия вклада, Клиенту будет автоматически и бесплатно открыт текущий счет.

Условия депозита "Валютная гривна":

● Процентная ставка 0,1% годовых;

● Срок 3 месяца;

● Минимальная сумма 100 долларов США / 100 евро, максимальная 100 000 гривен в календарный месяц на одного Клиента (Постановление НБУ №18 от 24.02.2022г.);

● Условиями вклада НЕ предусмотрена возможность автоматической пролонгации, досрочного расторжения, частичного снятия средств и пополнения депозитного счета;

● Проценты начисляются ежедневно, а выплата производится в конце срока.

Размещая свободные средства в надежном украинском Банке, Вы выбираете высокую надежность, гарантию сохранности средств и Вашего спокойствия!





О РАДАБАНКЕ:

АО "АБ "РАДАБАНК" – универсальный коммерческий Банк, основанный в 1993 году.

Мы предоставляем широкий спектр современных банковских услуг всем слоям населения, малому и среднему бизнесу, а также крупным корпорациям.

29 лет опыта работы в банковском секторе помогает нам найти лучшие и выгодные финансовые решения для Клиентов.

С 1999 года РАДАБАНК является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а в 2022 году Национальным Рейтинговым Агентством "Рюрик" Банку присвоен рейтинг надежности депозитов на уровне r4+.

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