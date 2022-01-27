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Бытует мнение, что к МФО люди обращаются не от хорошей жизни. Исследования рынка показывают, что чаще всего займы берут в случае непредвиденных расходов или когда банально не хватает денег до очередной зарплаты (а так порой случается независимо от размеров зарплат: сколько ни дай, а последние два дня – без обеда).

Даже если обратиться за кредитом вас вынудила нештатная ситуация, этот опыт может здорово украсить вашу жизнь. Не верите? Вот недавний пример: бренд Dinero, один из лидирующих сервисов микрокредитования онлайн в Украине, недавно разыграл среди своих клиентов 5 игровых консолей SONY PlayStation5 BluRay и комплекты игр к ним. Причем, победители выбирались еженедельно – просто среди всех клиентов, воспользовавшихся сервисом на предыдущей неделе.

При обзвоне победителей и сообщении им радостной новости, некоторые даже и не ожидали ничего подобного. Т. е. представьте себе: человек и брешь в бюджете вовремя залатал благодаря быстрому кредиту, и нежданно-негаданно получил такой желанный подарок как PlayStation! Стоит ли говорить, что пережитый опыт он считает позитивным.

И, конечно, это не единственный случай, когда обратившись к Dinero, клиенты выигрывают что-то ценное и остаются более чем довольны сотрудничеством. Потому что данное МФО, работая полностью в правовом поле и обеспечивая надежную защиту клиентских данных и высочайший уровень безопасности, быстро и качественно решает насущные вопросы своих клиентов. Только представьте: от момента первого обращения к сервису до зачисления нужных денег на карту проходит не более 10 минут. А при повторном обращении и того меньше, так как для постоянных клиентов отсутствует необходимость в тщательной верификации и идентификации (процедуре, подтверждающей, что именно владелец документов сейчас заказывает по ним кредит). Кроме того, первый заем благодаря действующей сейчас акции "Бери ЗА ТАК" выдается вообще без начисления процентов!

Поэтому клиенты, однократно воспользовавшись кредитом онлайн от Dinero, возвращаются к полюбившемуся сервису снова и снова. И чем дольше они с нами, тем больше денег им доступно: от 15000 грн для первого кредита и до 23000 грн для повторного. Срок займа каждый выбирает по своему желанию: 7, 14 или 30 дней. Но если этого мало, всего в несколько кликов можно заказать услугу продления и пользоваться деньгами столько, сколько нужно. На сегодня Dinero – оптимальный способ быстро и надежно получить заем онлайн на карту и не беспокоиться больше ни о чем.

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