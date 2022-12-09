Директора благотворительного фонда отправили под арест. Хотел нажиться на бронежилетах

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 8 декабря избрала меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере более 20 млн грн для руководителя благотворительного фонда, который фигурирует по делу о растрате 250 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Апелляционной палаты ВАКС.

Как отмечается, это лицо подозревается в пособничестве и растрате 250 млн грн госпредприятия путем перечисления этих средств из госбюджета на счет его благотворительной организации на закупку баллистических жилетов для нужд не приобретенных Минобороны Украины.

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"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 8 декабря 2022 года рассмотрела апелляционные жалобы на определение следователя судьи ВАКС от 29 ноября 2022 года о применении 1,82 млн грн залога к руководителю благотворительного фонда", — говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу защитника без удовлетворения и частично удовлетворила жалобу стороны обвинения, изменив меру пресечения подозреваемому на содержание под стражей с альтернативой внесения более 20 млн грн залога.

Это решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Ранее ВАКС оставил в силе меру пресечения бывшему и.о. госсекретаря Минэкономики в виде содержания под стражей с возможностью внесения 24,8 млн грн залога по делу о возможном незаконном завладении более 250 млн грн госсредств через счета благотворительного фонда.

Наталія Софієнко

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