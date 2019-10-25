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Джефф Безос за сутки потерял почти $7 млрд

Джефф Безос за сутки потерял почти $7 млрд
25.10.2019, 10:24

Котировки Amazon упали после публикации отчетности, ее акционер потерял значительную сумму

Самый богатый человек мира, основатель и глава компании Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.

Котировки Amazon упали на 6,6% после того, как 24 октября компания отчиталась о прибыли за третий квартал. Финансовые результаты разочаровали инвесторов.

Для Безоса, которому принадлежат 57,6 млн акций Amazon, такое падение означает потерю $6,9 млрд.

Как отмечает CNBC, если котировки Amazon продолжат падать, Безос может уступить Биллу Гейтсу первое место в списке богатейших людей мира.

По данным Bloomberg Billionaires Index, сейчас состояние Безоса оценивается в $111 млрд, Гейтса - в $107 млрд.

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джефф безос Amazon
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