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Доходы военнослужащих не будут облагаться налогом на период их участия в боях

Цей матеріал також доступний українською
18.03.2023, 12:58
Доходы военнослужащих не будут облагаться налогом на период их участия в боях - Фото
Фото - Facebook Генеральный штаб ВСУ

Кабмин урегулировал вопрос подтверждения статуса лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях, для применения льготы по налогообложению военным сбором. Соответствующие изменения в постановление правительства были внесены 17 марта. Об этом сообщает Минобороны.

В новой версии постановления определены условия, при которых можно получить льготу по налогообложению военным сбором денежного довольствия. Эта льгота касается лиц, непосредственно участвующих в боевых действиях в условиях военного положения.

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То есть теперь военным сбором не будут облагать доходы военнослужащих на период их непосредственного участия в войне.

Для получения льготы нужно предоставить выписки или копии приказов командиров или начальников, подтверждающих выплату дополнительного вознаграждения согласно законодательству.

Ранее подтверждение льготы для непосредственных участников боевых действий осуществлялось на основании выписок из приказов о прибытии военных.

  • Военный сбор для финансирования Вооруженных Сил Украины в размере 1,5% от доходов граждан был введен в 2014 году.

Наталія Софієнко
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