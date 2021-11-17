Доллар продолжает дорожать. Курсы валют по банкам

В среду, 17 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 12,4 коп и составляет 26,3935 грн. Курс продажи вырос на 15,5 коп и составляет 26,6425 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,2 грн, максимальный – 26,5 грн. Для продажи минимальный курс – 26,47 грн, максимальный – 26,78 грн.

Средний курс покупки евро упал на 0,75 коп и составляет 29,8015 грн. Средний курс продажи упал на 0,5 коп и составляет 30,2205 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 29,65 грн, максимальный – 30 грн. Для продажи минимальный курс – 30,1 грн, максимальный – 30,5 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей не изменился и составляет 3,291 грн. Средний курс продажи вырос на 0,1 коп до 3,739 грн. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,59 грн. Для продажи минимальный курс – 3,65 грн, максимальный – 3,9 грн.

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Анна Ишутина

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