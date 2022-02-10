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ЕБРР хочет выделить 14,5 млн евро для мариупольской свалки

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 08:48
ЕБРР хочет выделить 14,5 млн евро для мариупольской свалки - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления кредита в размере до 14,5 млн евро КП "Полигон твердых бытовых отходов (ТБО)" в Мариуполе, сообщил банк на своем сайте.

Деньги выделят для реконструкции текущей и строительства новой инженерно-санитарной свалки в соответствии со стандартами ЕС.

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Проект предусматривает строительство нового завода по переработке неорганических отходов и отдельного объекта для компостирования отсортированных органических отходов. Снижение выбросов парниковых газов в результате реализации оценивается в 118 тыс. тонн эквивалента CO2 в год.

Общая стоимость проекта оценивается в 20 млн евро. Остальные средства должны быть покрыты за счет гранта Инвестиционной платформы соседства ЕС – до 4 млн евро и местного бюджета – не менее 1,5 млн евро.

КП "Полигон ТБО" в Мариуполе, созданное в 2002 году, находится в 100% собственности территориальной общины Мариуполя.

ЕБРР – ведущий институционный инвестор Украины. Инвестировал более 15,5 млрд евро в 507 проектов в разных регионах страны, ориентированных на содействие стабилизации экономики, закрепление результатов реформ, повышение энергоэффективности и энергобезопасности, а также поддержку сельскохозяйственных и промышленных проектов и малых предприятий.

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Наталия Софиенко
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ЕБРР мариуполь мусорная свалка
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