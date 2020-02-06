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ЕБРР выделит $60 млн Fozzy Group на расширение сети Сильпо и Фора

ЕБРР выделит $60 млн Fozzy Group на расширение сети Сильпо и Фора
06.02.2020, 08:45

Целью проекта ЕБРР является поддержка стратегии Fozzy Group по расширению розничных операций и повышению устойчивости бизнеса

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) намерен предоставить Fozzy Group долгосрочный кредит в размере $60 млн для обновления и расширения продуктовых сетей Фора и Сильпо. Об этом сообщается на сайте банка.

Отмечается, что проект поддержит стратегию Fozzy Group по расширению розничных операций и повышению устойчивости бизнеса.
Заемщиком является ООО Сильпо-Фуд, развивающая сеть продуктовых супермаркетов Сильпо. Общая стоимость проекта - $160,8 млн, утверждение проекта запланировано на 11 марта этого года.

В сообщении банка сказано, что проект направлен на повышение эффективности использования энергии и ресурсов, в том числе путем внедрения бесфреонового охлаждения, эффективной вентиляции, отопления, освещения и использования современных технологий обращения с отходами.

Предлагается также расширение присутствия сетей супермаркетов Fozzy Group в регионах с ограниченным предложением в сфере продуктового ритейла.

Fozzy Group - один из ведущих предприятий розничной торговли продуктами питания в Украине, имеющий более 500 магазинов по всей стране. Совладельцами Fozzy Group являются бизнесмены Владимир Костельман, Роман Чигирь и Олег Сотников.
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