На правах рекламы

Сергей Александрович Сотниченко, общественный деятель украинского криптосообщества, аналитик финансового и криптовалютного рынка, эксперт в области противодействия финансовым потокам, идущим на финансирование терроризма и отмывание средств, полученных преступным путем, ответил на несколько вопросов ASPI news.

В первую очередь, родители Сергея – крымчане. Попали в Украину в советское время по рабочему распределению в Ямал (Ямало-Ненецкий автономный округ СССР), где и родился Сергей.

Сергей встретил оккупацию Крыма 2014 года, возглавляя общественную приемную оппозиционной Путину партии "Гражданская платформа", а по признаку происхождения начал активную борьбу против захватнического путинского режима и попал в списки политических диссидентов вместе с такими именами, как Андрей Макаревич (музыкант) и Евгений Ройзман (российский оппозиционер, политик, общественный деятель).

Отвечая на вопрос ASPI news, какая мотивация была в 2014 году, Сергей ответил: "Я сын Украины в нескольких поколениях, мой дед Владимир Леонтьевич служил на Черновицкой таможне, в Черновцах у меня до сих пор много родственников. Далее дедушка переехал в Крым, где родился и прожил мой отец. У моей семьи родственники разбросаны от Черновцов до Крыма, мое детство прошло в Джанкое, когда мы приезжали с Севера в длительный отпуск к родным, иначе я просто не мог поступить и выбрал свой путь борьбы с тем злом, которое мы сейчас бьем, еще с 2014 года".

Сергей с семьей много лет живет в Киеве и продолжает бороться с путинским режимом, до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года занимался вопросами борьбы с финансированием террористических формирований Л/ДНР, в том числе с применением криптовалют и блокчейн-технологий. В комментарии он подчеркнул: "Мы, понимая всю сложность в вопросах крипторынка, многие боролись за закон о криптовалюте в Украине, потому что рынку нужны основания для легальной работы, но также государство должно определить рамки, по которым можно будет лишить компании и светлые умы молодежи нашей страны от коррупционных составляющих.

На момент полномасштабного вторжения 24 февраля Сергей и все его друзья взяли в руки оружие, надели военную форму и встретили врага в Киевской области в рядах теробороны ВСУ. Сергей сказал: "Это мой личный бой, бой моей семьи за все, что у нас было и будет. Мы не собирались никуда убегать. Я свою войну начал еще в 2014 году за свободу своей личной истории, сегодня мы встретились лицом к лицу на улицах Бучи, Ирпеня, в Киеве во время борьбы с ДРГ, лицом к лицу с врагом в активной схватке и мне не стыдно за то, что все мы, украинцы, отвоевываем свою свободу и каждый из нас вступил в бой, делаем это, в первую очередь, для своей семьи. Это наша мотивация, и этим мы сильнее орд рашистов".

Сергей и сейчас активно участвует в вооруженной обороне Украины. Его жена Эмма Шекоян занимается их фондом "PFCU" Charity org и кормит семьи переселенцев, оставшихся без крова и средств на существование, доставляя все необходимое в освободившиеся города и села по всей Украине.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.