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Эпицентр получил $120 млн кредита на агроразвитие

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 14:35
Эпицентр получил $120 млн кредита на агроразвитие - Фото
Гипермаркет Эпицентр (Фото: пресс-служба компании)

Европейский инвестиционный банк выделит группе компаний Эпицентр К кредит в размере $120 млн, сообщила LIGA.net пресс-служба группы.

Средства будут направлены на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры, сообщили в компании.

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Программа будет действовать девять лет. Деньги потратят на развитие агробизнеса и строительство элеваторных комплексов для хранения зерновых и масличных культур.

"Эпицентр К продолжает динамично развиваться и инвестировать немало средств в украинскую экономику. Кроме масштабирования торговой сети, мы расширяем собственные производственные и элеваторные мощности, реализуем новые логистические и инфраструктурные проекты", — добавил гендиректор компании Петр Михайлишин.

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Эпицентр К вышел на аграрный рынок еще в 2016 году, а сегодня обрабатывает 167 000 га земли в шести областях Украины. А в Винницкой и Хмельницкой компания открыла собственные элеваторные хабы.

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Наталия Софиенко
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ЕИБ аграрный рынок Эпицентр К
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