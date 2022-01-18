Эпицентр получил $120 млн кредита на агроразвитие
Европейский инвестиционный банк выделит группе компаний Эпицентр К кредит в размере $120 млн, сообщила LIGA.net пресс-служба группы.
Средства будут направлены на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры, сообщили в компании.
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Программа будет действовать девять лет. Деньги потратят на развитие агробизнеса и строительство элеваторных комплексов для хранения зерновых и масличных культур.
"Эпицентр К продолжает динамично развиваться и инвестировать немало средств в украинскую экономику. Кроме масштабирования торговой сети, мы расширяем собственные производственные и элеваторные мощности, реализуем новые логистические и инфраструктурные проекты", — добавил гендиректор компании Петр Михайлишин.
- Ранее сообщалось, что компания Эпицентр К будет продавать мебель в дополненной реальности. Для реализации сервиса компания подписала договор с ARBrowser.
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