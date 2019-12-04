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Евгений Мецгер о приоритетах Укргазбанка в Запорожье p

Евгений Мецгер о приоритетах Укргазбанка в Запорожье
04.12.2019, 13:36

По словам зампредправления финучреждения, Аэропорт "Запорожье" - приоритет Укргазбанка в финансировании корпоративного коммунала

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В этом году государственный Укргазбанк поддержал важный социальный проект в Запорожье - строительство нового терминала международного аэропорта. На строительство главного инфраструктурного проекта города банк выдал очередной транш в 3 млн долл. США. Общая сумма финансирования составила 13 млн долл. США, - отметил заместитель председателя правления финучреждения Евгений Мецгер.

Строительство терминала происходило с применением самых современных энергоэффективных решений и с использованием энергосберегающих материалов и оборудования: светодиодного освещения, системы вентиляции и кондиционирования, системы отопления, утепленных наружных стен и крыши, современных энергоэффективных оконных решений. В целом этот проект обеспечит экономию расходов 20 448 тыс. КВт*ч электроэнергии и 657,6 тыс. куб. м газа в год.

«Это не единственный весомый проект Экобанка в Запорожье. В прошлом году мы предоставили финансовый лизинг на приобретение 35 автобусов большой вместимости для автопарка коммунального предприятия стоимостью в 136 млн грн. И, безусловно, самым экологическим и социально значимым для промышленного региона проектом стало финансирование модернизации очистных сооружений металлургического комбината Запорожсталь. Это позволило сократить вредные выбросы в атмосферу как минимум на 20%», - напомнил Евгений Мецгер.

По словам заместителя председателя правления Евгения Мецгера, финансирование коммунальной сферы - приоритет госбанка, который первым на рынке начал работу с муниципалитетами. По его словам, кредитный портфель «коммуналов» в этом году составляет почти 880 млн грн, а это - новый транспорт в украинских городах, отремонтированные дороги или утепленные учебные заведения и медицинские учреждения.

«Как государственный банк мы уже имеем большой опыт сотрудничества с такими предприятиями и поэтому знаем их насущные проблемы. В то же время, как профессиональный ЭКО-банк, мы предлагаем комплексные решения по повышению энергоэффективности городов с целью существенного уменьшения их энергозатрат и, соответственно, экономии средств общин. Внедрение таких технологий требует значительных средств, поэтому мы выпустили сразу несколько кредитных продуктов. В результате предприятие может осуществлять текущую деятельность в обычном режиме одновременно внедряя мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению направленные на охрану окружающей среды», - отметил заместитель председателя правления Укргазбанка Евгений Мецгер.

Также Евгений Мецгер подчеркнул, что Укргазбанк наращивает сотрудничество с международными организациями и проектами, которые способствуют развитию энергоэффективности в украинских городах и внедрению комплексных решений, которые позволяют муниципалитетам получать необходимые для этого финансовые ресурсы, сокращать свои энергозатраты и экономить средства общин. Банк пока имеет две открытые линии торгового финансирования от партнеров IFC и ЕБРР, сотрудничает с проектом USAID «Муниципальная энергетическая реформа в Украине». Объем использованной клиентами линии глобальной программы торгового финансирования с начала года уже составляет 962 млн грн, а по программе содействия торговле - 474 млн грн.

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Укргазбанк Запорожье Евгений Мецгер
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