Евро к доллару упал до 20-летнего минимума после того, как РФ перекрыла Северный поток

Евро потерял 0,5%, опустившись до минимума за 20 лет в 0,99 доллара, поскольку рынки оценили больший риск европейской рецессии. Это произошло после того, как Россия перекрыла газопровод Северный поток в Европу, что заставило некоторые правительства объявить о чрезвычайных мерах, сообщает Reuters.

Энергетический кризис является дополнительным усложнением для Европейского центрального банка. На этой неделе он решит, насколько повысить процентные ставки.

"Европа столкнулась с ужасающими энергетическими перспективами, с многочисленными сообщениями о том, как фирмы сокращают производство", — сказал глава отдела рыночной экономики в NAB Тапас Стрикленд.

По его мнению, ЕЦБ несомненно решит повысить ставки на этой неделе. "Рынки близки к полной оценке повышения на 75 б. п.", — добавил он.

Ожидается, что центральные банки Канады и Австралии также увеличат процентные ставки на этой неделе.

"Теперь мы ожидаем, что курсы евро/доллар и фунт/доллар достигнут 0,90 и 1,05 соответственно в следующем году, поскольку сказываются экономический спад и потрясения в условиях торговлі, поразивших регион", — сказал старший экономист Capital Economics Йонас Гольтерманн.

30 августа Газпром остановил поставки газа во Францию, а 31 августа прекратил поставки газа в Германию якобы из-за технических работ на Северном потоке.

2 сентября Газпром заявил, что газопровод Северный поток не возобновит работу в ближайшее время.

В Siemens Energy заявили, что утечка масла на турбине не может являться технической причиной для остановки турбины.

Наталія Софієнко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.