Федрезерв США начал повышать ставку для борьбы с инфляцией

Федеральная резервная система США в среду впервые с 2018 года повысила процентные ставки по федеральным фондам. Шаг повышения составляет 25 базисных пунктов – до 0,25-0,5%, сообщается на сайте ФРС.

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"Вторжение России в Украину влечет за собой огромные человеческие и экономические трудности. Последствия для экономики США очень неопределенны, но в ближайшее время вторжение и связанные с ним события, вероятно, создадут дополнительное давление на инфляцию и будут влиять на экономическую активность", – говорится в пресс-релизе Федерального резерва.

С начала пандемии коронавируса Федеральный резерв держал ставку на уровне, близком к 0%, чтобы стимулировать экономическую активность. Но пока США боролись с коронакризисом, начала раскручиваться инфляция, которая по итогам февраля достигла многолетнего максимума 7,9%.

Поэтому теперь, чтобы обуздать рост цен и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%, ФРС решил начать постепенное повышение ставок. До конца 2022 года ожидается еще шесть раундов повышения ставки, в 2023 году – еще три.

Повышение ставок ФРС снижает относительную инвестиционную привлекательность развивающихся рынков, способствуя оттоку с них капитала и обесцениванию национальных валют. Национальные центральные банки вынуждены вслед за ФРС поднимать ставки, чтобы привлечь капитал обратно.

В последний раз Федрезерв поднимал ставки в декабре 2018 года.

Андрей Водяный

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