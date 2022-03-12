Финансовый фронт: безналичные расчеты в военное время

Понятие безопасности сейчас стало самой большой ценностью. Рассказываем, почему во время войны важно платить картой (кешлес)

Национальный банк Украины прилагает все усилия, чтобы финансовая система страны работала исправно и слаженно — даже в военное время:

работают банковские отделения (если нет угрозы для жизни и здоровья людей);

магазины, АЗС и аптеки принимают безналичные оплаты — Нацбанк не устанавливал никаких ограничений, поэтому смело платите картой и подчеркивайте ваше право сделать это, если вам отказывают в безналичной оплате без веских причин или торговые точки установили собственные ограничения;

в обычном режиме работает онлайн-банкинг — в любой удобный момент вы можете пополнить мобильный телефон или перевести средства (в частности, в поддержку армии).

Почему именно сейчас важно платить кэшлесс?

Каждый день, рискуя жизнью, инкассаторы банков пополняют банкоматы наличными, а мирные граждане выстраиваются в очереди, чтобы снять деньги. Оба действия — крайне рискованные во время войны. Именно поэтому, рассчитываясь кэшлесс или онлайн, вы помогаете финансовой обороне страны.

Отказ принимать безналичные платежи подвергает население дополнительной опасности, и в условиях военного положения является дополнительным и неоправданным риском.

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Кэшлесс помогает сэкономить бесценное время

Оплачивая покупки картой, вы экономите время: не нужно искать наличные и ждать, пока продавец пересчитает купюры и выдаст сдачу. Таким образом, вы не задерживаете себя и людей в очереди. Во время военного положения любой выход из дома должен быть максимально быстрым, а маршрут и логистика необходимых покупок хорошо спланированными.

Не забывайте, что оплачивать покупки можно и бесконтактно. NFC-технология позволяет осуществлять обмен данными между устройствами, находящимися на коротких расстояниях (например, между терминалом и смартфоном/платежной картой), позволяет сделать бесконтактные расчеты быстрыми и надежными.

Платите бесконтактно платежной картой с NFC-технологией, смартфоном, у которых есть соответствующая функция, или умными часами, чтобы сэкономить время в очереди и успеть домой к началу комендантского часа.

Кэшлесс — это безопасно

Рассчитываться картой безопаснее, чем наличными. Снимать деньги в банкомате и носить их в кошельке или кармане — значит подвергать опасности себя и инкассаторов. Также не забывайте об основных правилах финансовой защиты, ведь желающих извлечь выгоду в чрезвычайной ситуации хватает.

"Безналичные расчеты безопасны, но и самим пользователям нужно быть внимательными. Любые подозрительные звонки или сообщения от банка или любого государственного органа, просьба назвать смс-код или трехзначный код безопасности с обратной карточки, сомнительные ссылки в мессенджерах (даже полученные от друзей!), тревожные сообщения от банка, полиции или суда — все это "желтые" и "красные" флажки, на которые стоит обратить внимание. К сожалению, сейчас существует немало мошеннических схем, поэтому быть на чеку нужно все время", — напоминает руководительница EMA Academy Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Раиса Федоровская.

3 аргумента в пользу кэшлесс в военное время

Это быстро. Искать деньги по карманам, получить фальшивую купюру, которой потом не сможете рассчитаться, случайно потерять деньги, если сигнал воздушной тревоги застал вас посреди улицы и срочно нужно бежать в укрытие — таких досадных ситуаций можно избежать благодаря кэшлесс. Безналичные расчеты легче контролировать. В условиях ограниченных финансов и ресурсов с помощью онлайн-банкинга вы можете следить за семейным бюджетом, определять самые необходимые статьи расходов и планировать покупки для семьи наилучшим образом, а также своевременно оплачивать коммунальные и другие необходимые регулярные платежи онлайн. Это безопасно. Операции с наличными подвергают вас и работников банковской сферы дополнительным рискам — этого можно избежать.

Не забывайте: Национальный банк Украины прилагает все возможные усилия, чтобы система электронных платежей работала в обычном режиме. Для этого банковская система продолжает обеспечивать все необходимые инфраструктурные и технологические решения.

Детальнее о том, как защитить ваши кэшлесс-счета: https://bit.ly/thief

Этот материал подготовлен при поддержке Европейского Союза. Содержание является исключительной ответственностью автора и необязательно отражает взгляды Европейского Союза.

Автор: Ярослава Кобинец



