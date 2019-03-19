ФК «Леогейминг Пей» о возможностях рынка денежных переводов

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За последние 2-3 года одной из наиболее быстрорастущих услуг на финансовом рынке Украины являются денежные переводы. По данным регулятора, только за 2018 год количество внутригосударственных переводов увеличилось на 24,3%. При этом в Украину поступает в среднем в 8 раз больше средств, чем из страны. По мнению специалистов ТОВ ФК «Леогейминг Пей» — одной из крупнейших отечественных финансовых компаний с лицензией на перевод средств — приведенные выше показатели не граничные.

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В ФК «Леогейминг Пей» успокаивают, что основная причина восьмикратного дисбаланса не только в наших соотечественниках, работающих в Европе и США и пересылающих деньги семьям. Украина активно интегрируется в мировую экономику и переориентирует рынки с востока на запад, поэтому следует учитывать и такие взаиморасчеты. Хотя, безусловно, спрос на пересылку денег «цивилизованным» способом от украинцев в последние годы сильно вырос.

Это же являются стимулом для бизнеса, убеждены в ТОВ ФК «Леогейминг Пей». Этому активно способствует небанковский сектор, участники которого систематизируют рынок быстрыми темпами и делают его максимально прозрачным, главным образом за счет продуктивной работы платежных систем, в том числе ВНПС «ЛЕО».

В ФК «Леогейминг Пей» не исключают появление нескольких новых международных платежных систем, которые будут масштабировать услуги денежных переводов по основным европейским направлениям в Украину. Это, по мнению специалистов, еще сильнее объединит отечественную экономику с европейской. Уверенность в этом подтверждается и участниками «платежки»: пару месяцев назад к ней присоединился коммерческий банк «Конкорд».