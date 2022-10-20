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Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) начал кредитование физических лиц предпринимателей, запустив новый дистанционный займ на развитие бизнеса. Кредит "всеБІЗНЕС" – это быстрый онлайн кредит без залога в размере до 500 тыс. грн. сроком до двух лет, оформить который можно в несколько кликов, без посещения отделений и лишних бумаг. Кредитные средства помогут решить любые потребности бизнеса: от закупки товаров, расчетов с поставщиками до приобретения оборудования и даже автомобилей.

Воспользоваться кредитом могут как действующие, так и новые клиенты банка, опыт ведения бизнеса которых составляет не менее двенадцати месяцев. Все, что нужно – иметь открытый текущий счет ФЛП в ПУМБ и доступ к интернет-банкингу ПУМБ Digital Business.

"В ПУМБ обслуживаются десятки тысяч ФОПов, поэтому мы полностью понимаем, насколько важно в текущих условиях представителям микро сегмента иметь дополнительную финансовую "подушку". Банк планирует развивать направление быстрых онлайн кредитов и дальше, ведь убежден, что украинский микро и малый бизнес есть и будет драйвером восстановления экономики нашей страны", – отмечает Виктор Харьковец, начальник управления развития кредитного бизнеса ПУМБ.

Детальнее с кредитом, который поможет развитию бизнеса, можно ознакомиться по ссылке.

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