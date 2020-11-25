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Forbes сомневается в размерах состояния Илона Маска

25.11.2020, 10:45
Forbes сомневается в размерах состояния Илона Маска - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

В Forbes опровергли данные Bloomberg о том, что Илон Маск занял второе место среди самых богатых людей мира. Издание усомнилось в рейтинге, опубликованном ранее агентством Bloomberg. Тогда сообщалось, что Маск обошел основателя Microsoft Билла Гейтса и занял вторую строчку рейтинга.

Forbes сообщил, что Маск поднялся на третье месте в рейтинге самых богатых людей мира.

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В то же время Forbes подтверждает, что Илон Маск обогнал в рейтинге основателя Microsoft Билла Гейтса. Билл Гейтс опустился на четвертое место. Его состояние оценивается в  $119,4 млрд.

Forbes утверждает, что сейчас Маску принадлежит $126,8 млрд, и по этому показателю он уступает главе Amazon Джеффу Безосу ($182,6 млрд) и гендиректору группы компаний LVMH Бернару Арно со $140,6 млрд.

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Наталия Софиенко
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