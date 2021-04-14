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Forbes составил рейтинг самых успешных венчурных инвесторов мира

14.04.2021, 12:45
Forbes составил рейтинг самых успешных венчурных инвесторов мира - Фото
Фото: depositphotos.com

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых успешных венчурных инвесторов мира – Midas. Всего в рейтинге 100 человек.

На первом месте рейтинга партнер Sequoia и бывший исполнительный директор Zappos Альфред Лин. Он поднялся благодаря инвестициям в сервис аренды Airbnb и сервис доставки еды DoorDash.

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Второе место занимает Нил Шэнь – управляющий партнер Sequoia China. Попасть в список ему помогли инвестиции в ByteDance – владельца социальной сети TikTok.

На третьей позиции оказался управляющий партнер GGV Capital Ханс Тунг. Он сделал инвестицию в приложение для шоппинга Wish.

Четвертую строчку занял партнер-основатель фонда 5Y Capital Ричард Лю, который попал в первую десятку рейтинга второй год подряд. Значимым соглашением для него стала инвестиция в Xiaomi.

На пятом месте — управляющий партнер фирмы венчурного капитала Sutter Hill Ventures Майк Спайзер. В список он попал благодаря инвестиции в облачный сервис Snowflake.

Венчурные инвестиции – вложение денег в стартапы. Риск для инвестора заключается в том, что эти компании могут никогда не вырасти и вложенные деньги будут потеряны. Венчурные инвестиции не предусматривают постоянного дохода для инвестора.

  • С начала 2021 года глобальные венчурные инвестиции достигли $125 млрд. Это на 50% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 94% превышает показатели аналогичного периода 2020 года.
  • В декабре инвестиционная компания Quarter Partners создала в Украине венчурный фонд QPDigital объемом $100 млн для поддержки стартапов в области разработок игр, блокчейна, ИИ, IT-логистики и medtech.

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Наталия Софиенко
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