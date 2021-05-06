Forbes назвал 100 богатейших украинцев: состояние первой сотни возросло на 42%

Журнал Forbes Украина в майском номере 2021 года опубликовал список 100 самых богатых людей Украины.

Богатство первой сотни возросло на 42%, до $44,5 млрд. Как следствие – входной билет в сотню подорожал на треть, до $125 млн. За год список обновился на 21%.

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В первую десятку рейтинга вошли:

Отмечается, что 14 участников попали в список впервые. Их общее состояние превышает $3 млрд.

Среди новых участников Виктор Медведчук ($620 млн), Александр Конотопский ($340 млн), Александр Косован ($235 млн), Катерина Костерева ($190 млн), Николай Удянский ($180 млн) и другие.

Еще семеро участников вернулись в рейтинг после перерыва. Среди абсолютных новичков преимущественно представители отраслей IT и энергетики.

В издании отмечают, что на руку самым богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров – нефти, стали, пшеницы и кукурузы. Весной 2021-го рост цен на сырьевые товары только ускорился, создавая неплохой зачин для увеличения состояния участников национальной сотни и в 2022 году.

"Впрочем, и для несырьевых активов имел место эффект низкой базы сравнения: прошлогодние оценки формировались на фоне неопределенности, смешанной с паникой", – отметили в Forbes Украина.

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Наталия Софиенко

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