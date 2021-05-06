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Forbes назвал 100 богатейших украинцев: состояние первой сотни возросло на 42%

06.05.2021, 10:14
Forbes назвал 100 богатейших украинцев: состояние первой сотни возросло на 42% - Фото
Ринат Ахметов (Фото: пресс-служба ФК Шахтер)

Журнал Forbes Украина в майском номере 2021 года опубликовал список 100 самых богатых людей Украины.

Богатство первой сотни возросло на 42%, до $44,5 млрд. Как следствие – входной билет в сотню подорожал на треть, до $125 млн. За год список обновился на 21%.

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В первую десятку рейтинга вошли:

  1. Ринат Ахметов – $7,6 млрд
  2. Виктор Пинчук - $2,5 млрд;
  3. Константин Жеваго - $2,4 млрд;
  4. Игорь Коломойский - $1,8 млрд;
  5. Геннадий Боголюбов - $1,7 млрд;
  6. Александр ГерегаГалина Герега - $1,7 млрд;
  7. Петр Порошенко - $1,6 млрд;
  8. Вадим Новинский - $1,4 млрд;
  9. Александр Ярославский $820 млн;
  10. Юрий Косюк $780 млн.

Отмечается, что 14 участников попали в список впервые. Их общее состояние превышает $3 млрд.

Среди новых участников Виктор Медведчук ($620 млн), Александр Конотопский ($340 млн), Александр Косован ($235 млн), Катерина Костерева ($190 млн), Николай Удянский ($180 млн) и другие.

Еще семеро участников вернулись в рейтинг после перерыва. Среди абсолютных новичков преимущественно представители отраслей IT и энергетики.

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В издании отмечают, что на руку самым богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров – нефти, стали, пшеницы и кукурузы. Весной 2021-го рост цен на сырьевые товары только ускорился, создавая неплохой зачин для увеличения состояния участников национальной сотни и в 2022 году.

"Впрочем, и для несырьевых активов имел место эффект низкой базы сравнения: прошлогодние оценки формировались на фоне неопределенности, смешанной с паникой", – отметили в Forbes Украина.

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Наталия Софиенко
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Forbes Украина рейтинг богатейших
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