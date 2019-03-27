Форекс с надежным брокером: почему стоит попробовать

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О валютном рынке Форекс слышали многие. Но далеко не все пробовали реально торговать на нем. Мы собрали советы опытных трейдеров и составили список всего необходимого для успешного старта.
Если бы на Форекс заработать было невозможно, его бы просто не существовало. Ежедневный оборот валютного рынка составляет около $5 трлн в сутки. Множество людей во всем мире связывают с ним свой основной доход.
Как зарабатывать, понять не сложно. Происходит покупка (продажа) валютного актива по одной цене, а затем его продажа (покупка) по другой, более выгодной. Разница между покупкой и продажей является прибылью.
Чтобы торговать на Форекс, необходимо выбрать брокера. Брокер является посредником между валютным рынком и простым трейдером. Наиболее важные критерии выбора брокера:
На рынке не так много компаний, которые соответствуют этим критериям. Одна из них — Альпари. Более 20 лет опыта, хороший выбор инструментов и репутация надежного посредника среди трейдеров говорят сами за себя.
После регистрации на сайте брокера начинается торговля реальными средствами. Следует тщательно подготовиться и продумать весь план действий:
Торговать на рынке из любой точки мира может любой человек, достигший совершеннолетия. Для этого необходимо наличие компьютера и интернет-связи. Причем, отсутствие экономического образования вовсе не критично.
Чтобы получать регулярную прибыль, надо ежедневно учиться и быть в курсе важных экономико-политических событий. Начните использовать все преимущества торговли на Форекс уже сегодня, а ведущий брокер в СНГ Альпари предоставит вам все условия для эффективного сотрудничества.