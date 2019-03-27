Форекс с надежным брокером: почему стоит попробовать

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Трейдинг

О валютном рынке Форекс слышали многие. Но далеко не все пробовали реально торговать на нем. Мы собрали советы опытных трейдеров и составили список всего необходимого для успешного старта.

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Действительно ли можно заработать на Форекс и сколько?

Если бы на Форекс заработать было невозможно, его бы просто не существовало. Ежедневный оборот валютного рынка составляет около $5 трлн в сутки. Множество людей во всем мире связывают с ним свой основной доход.

Как зарабатывать, понять не сложно. Происходит покупка (продажа) валютного актива по одной цене, а затем его продажа (покупка) по другой, более выгодной. Разница между покупкой и продажей является прибылью.

Преимущества рынка Форекс для заработка

Круглосуточная работа позволяет совершать торговые сделки в любое время;

Это высоколиквидный рынок. Все активы здесь реализуются в кратчайшие сроки, а надежные брокеры достаточно быстро конвертируют заработок клиентов в реальные деньги;

Начать торговлю можно с любой суммы, но эффективнее всего делать депозиты (пополнения) от $100. Эта сумма обычно указывается в качестве минимального депозита для самых актуальных торговых счетов большинством надежных брокеров;

Разнообразие торговых инструментов — валютные пары, ценные бумаги, драгоценные металлы, криптовалюты. В компании Альпари, например, их более 60;

Неограниченный уровень прибыли;

Возможность максимально упростить свою торговлю, используя стратегии опытных трейдеров.

Чтобы торговать на Форекс, необходимо выбрать брокера. Брокер является посредником между валютным рынком и простым трейдером. Наиболее важные критерии выбора брокера:

Опыт компании на рынке;

Предоставляемые брокером торговые условия, способы ввода и вывода средств;

Рекомендации опытных трейдеров.

На рынке не так много компаний, которые соответствуют этим критериям. Одна из них — Альпари. Более 20 лет опыта, хороший выбор инструментов и репутация надежного посредника среди трейдеров говорят сами за себя.

Торговля на реальном счете

После регистрации на сайте брокера начинается торговля реальными средствами. Следует тщательно подготовиться и продумать весь план действий:

Изучить основы и сформулировать четкий торговый план с учетом всех мелочей. Этого плана следует неукоснительно придерживаться в дальнейшем.

Полностью исключить азарт и стресс из торгового процесса. Инвестировать только ту сумму, которую можно позволить себе потерять. Предельно точно обозначить границы риска;

Не стремиться к быстрому обогащению. Жадность — плохой советчик.

Заключение

Торговать на рынке из любой точки мира может любой человек, достигший совершеннолетия. Для этого необходимо наличие компьютера и интернет-связи. Причем, отсутствие экономического образования вовсе не критично.

Чтобы получать регулярную прибыль, надо ежедневно учиться и быть в курсе важных экономико-политических событий. Начните использовать все преимущества торговли на Форекс уже сегодня, а ведущий брокер в СНГ Альпари предоставит вам все условия для эффективного сотрудничества.