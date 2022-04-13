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Франция заморозила $25,6 млрд российских активов

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 08:48
Франция заморозила $25,6 млрд российских активов - Фото
Фото: pixabay.com

Министерство финансов Франции представило подробный список замороженных российских активов на сумму 23,7 миллиарда евро ($25,6 млрд), которые были заблокированы после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля. Об этом сообщает пресс-служба французского Минфина.

Основную часть замороженных активов – 22,8 млрд евро – составляют средства Центрального Банка России.

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Также Франция заморозила: 33 объекта недвижимости с общей стоимостью 573,6 миллиона евро, в том числе ряд адресов в Антибе, Сен-Жан-Кап-Ферра и Сен-Тропе на Французской Ривьере, еще 178 миллиардов евро замороженных банковских активов, также 3 яхты на сумму свыше 125 миллиардов евро, 6 вертолетов на сумму свыше 60 миллионов евро, 3 произведения искусства на сумму 7 миллионов евро.

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Наталия Софиенко
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франция российские активы
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