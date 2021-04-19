Котировки "Ювентуса" взлетели из-за новости о создании Суперлиги

Акции туринского футбольного клуба "Ювентус" и английского "Манчестер Юнайтед" дорожают после новости о создании Суперлиги – альтернативы Лиги чемпионов, против которой уже выступил УЕФА. Об этом свидетельствуют торги на Миланской фондовой бирже.

По данным торгов, ценные бумаги "Ювентуса" взлетели более чем на 12,5% к середине дня и торгуются по €0,87 за акцию.

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Котировки "Манчестер Юнайтед" также испытали двузначный рост на премаркете NYSE.

19 апреля 12 ведущих футбольных клубов Европы объявили о согласии создать новый турнир – Суперлигу. Согласие на создание турнира дали "Милан", "Арсенал", "Атлетико Мадрид", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм". Еще трем клубам предложат присоединиться в ближайшее время.

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Наталия Софиенко

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