По итогам 2023 года Газпром получил рекордный чистый убыток в размере $6,1 млрд

Фото: EPA

Крупнейшая корпорация РФ ПАО "Газпром" по итогам 2023 года впервые за 25 лет получила рекордный чистый убыток в размере $6,1 млрд (583,1 млрд рублей) и стала самой убыточной компанией России. Об этом свидетельствуют данные рейтинга российского Forbes.

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Издание отмечает, что в первом полугодии 2024 года Газпром уже вышел на чистую прибыль в размере почти $12 млрд (1,1 трлн рублей). В то же время российский пропагандистский ресурс ТАСС ранее писал, что в первой половине 2024 года российский Газпром получил убыток на сумму $5,56 млрд (480 млрд рублей).

На втором месте рейтинга российского Forbes – Амурский газохимический комплекс – совместное предприятие российского "Сибур Холдинг" и китайского Sinopec. Старт производства на предприятии перенесли на 2027 год из-за введения западных санкций на поставку оборудования.

В пятерку самых убыточных российских компаний также попали Ozon ($450 млн чистых убытков), Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха ($360 млн чистых убытков) и социальная сеть VK ($360 млн чистых убытков).

В рейтинг убыточности российского Forbes также попала угольная компания "Междуречье" ($340 млн чистых убытков), Московский метрополитен ($320 млн чистых убытков), российское государственное "Агентство по страхованию вкладов" ($310 млн чистых убытков) и пивоваренная компания "Балтика" ($290 млнчистыхубытков).

В то же время, согласно данным издания, группа компаний "Русгаздобыча" уменьшила сумму чистого ущерба. В 2022 году этот показатель составлял $1,6 млрд (156,6 млрд рублей), а в 2023 году – $320 млн (30,3 млрд рублей).

В общем, по итогам 2023 года суммарный ущерб попавших в рейтинг российских компаний превысил $9,4 млрд (900 млрд рублей).