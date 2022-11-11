ГБР пришло с обыском к председателю бюджетного комитета Рады

Государственное бюро расследований утром в пятницу, 11 ноября, пришло с обыском к главе бюджетного комитета Верховной Рады Юрию Аристову. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

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LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу Аристова, но его представитель сказал, что не располагает такой информацией.

Аристов – представитель Слуги народа. До избрания в парламент в 2019 году занимался бизнесом.

На тот момент был гендиректором ООО "Атлантик-Юмма", занимающегося торговлей морепродуктами. Также был основателем сети Oysters Cava Bar, рыбного ресторана Fish House в Киеве.

Андрій Водяний , Юрій Смірнов

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